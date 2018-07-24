24.07.2018 | 15:14

На Гагарина на участке от путепровода до улицы Строителей сняли асфальт. Это вызвало вопросы у многих: люди помнят реконструкцию дороги, которую чинили несколько лет назад.

«У нас что, ремонтировать больше нечего? Я вчера ехала по центру - кошмар, кошмар! Конечно, удивляет!» - возмутилась прохожая.

«Не должно портиться ни за пять, ни за десять лет. Надо делать все правильно», - отметил другой пензенец.

Реконструкция Гагарина началась весной 2011-го. В нее вложили больше 300 миллионов рублей: на участке целиком меняли сети.

«Мы под улицей Гагарина проложили проходные каналы и положили новые трубы, которые прослужат не менее 30 или даже более лет. Если вдруг когда-то придется проводить ремонтные работы, то вскрывать улицу Гагарина не придется», - заверил тогда заместитель главы администрации города Евгений Рыжов.

За минувшие годы раскопки на Гагарина действительно не проводили - в отличие от улицы Циолковского, тоже отремонтированной капитально.

Как пояснили в мэрии, в 2018 году улицу включили в проект «Безопасные и качественные дороги» после народного обсуждения списка. Нагрузка на проезжую часть всегда была высокой, поэтому потребовалось обновление.

«На улице Гагарина есть современная ливневая канализация, есть освещение. Нам по плану надо заменить асфальтобетонное дорожное покрытие, чтобы можно было в перспективе его эксплуатировать и чтобы покрытие было в нормативном состоянии», - пояснил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Служить новый слой должен будет как минимум четыре года согласно гарантии.