24.07.2018 | 16:19

Пензенский инструктор-кинолог из СИЗО-1 Денис Савин вместе с немецкой овчаркой Рэем отправился в Мордовию на обучение в межрегиональном учебном центре управления Федеральной службы исполнения наказаний.

«На трехмесячные курсы собрались кинологи уголовно-исполнительной системы из восьми регионов страны. По окончании курсов они получат профессию «проводник (вожатый) служебных собак», - сообщил начальник кинологической службы управления Максим Синягин.

Всего в УФСИН России по Пензенской области проходят службу 112 служебных собак. Немецкие, кавказские, бельгийские овчарки и лабрадоры-ретриверы используются для охраны объектов, конвоирования, поиска наркотиков и взрывчатки.

Отработкой необходимых навыков с животными ежедневно занимаются 84 инструктора-кинолога. Для повышения профессиональных навыков специалистов в управлении проводятся различные учебно-методические сборы, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.