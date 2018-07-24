24.07.2018 | 09:42

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» предупреждает жителей Пензенской области об активизации в регионе деятельности коммерческих организаций, предлагающих произвести срочную замену и опломбировку счетчиков электроэнергии с заключением на месте договора на оказание соответствующих услуг и выдачей акта замены прибора учета электроэнергии.

На данный момент известно о деятельности нескольких организаций в Пензенской области. Псевдоконтролеры представляются работниками фирм, в названиях которых присутствуют корни «свет», «электро», «энерго», и даже сотрудниками «Пензаэнерго».

Стоит отметить, что персонал филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», осуществляющий проверку приборов учета электроэнергии, одет в специальную одежду с логотипом компании и имеет при себе служебные удостоверения, в которых имеются: ФИО, должность и фото работника, подпись руководителя, печать организации.

Работники прочих организаций вводят в заблуждение потребителей электроэнергии, пытаясь убедить их в том, что приборы учета необходимо заменить именно в момент данного визита.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, обязанность по замене индивидуальных приборов учета возложена на потребителя и производится с обязательным извещением сетевой (ресурсоснабжающей) организации и в присутствии ее представителей.

Теми же правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрена обязанность потребителей следить за сохранностью приборов учета и контрольных пломб, а также ответственность за самовольное нарушение пломб и демонтаж приборов учета.

«Уважаемые жители Пензенской области! Доверяя замену прибора учета неизвестной фирме, заключив с ней «на месте» соответствующий договор, вы уже рискуете получить штрафные санкции. При замене прибора учета происходит срыв установленных сетевой (ресурсоснабжающей) организацией контрольных пломб», - предупредили в филиале ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».

Замена прибора учета без предварительного извещения (сообщения показаний счетного механизма) и установка контрольных пломб не уполномоченным на это лицом будут считается нарушением правил оказания коммунальных услуг и другого законодательства РФ в части учета электроэнергии и определения объемов электропотребления.

Во время следующей проверки прибора учета контролирующими подразделениями сетевой (ресурсоснабжающей) организацией будет составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии. Сумма штрафа окажется гораздо больше тех денег, что просят за свою работу псевдоконтролеры, убеждающие в необходимости срочной замены счетчика.

По вопросам замены и опломбировки приборов учета нужно обращаться в РЭС филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».