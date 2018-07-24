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Общество | На дорогах Пензенской области появятся видеокамеры-обманки

24.07.2018|17:39
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Количество камер видеофиксации и баннеров, призывающих к бдительности на дорогах, должно быть увеличено в несколько раз. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов области. Он уже не в первый раз поднимает тему роста числа ДТП.

«Дороги стали хорошие, водители превышают скоростной режим в два раза, в три раза, не справляются в управлением транспортным средством, гибнут люди», - отметил Иван Белозерцев.

Более половины автокатастроф с погибшими приходится на федеральные дороги. За последние шесть месяцев на них в регионе произошло 140 ДТП, в результате которых скончались 46 человек и 218 получили травмы. Такие данные привел начальник УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Александр Курчатов.

«Рост числа погибших в ДТП на федеральных дорогах произошел по причине выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено (с 2 до 13). Наибольшее число таких ДТП и погибших зарегистрировано в Городищенском, Бессоновском и Нижнеломовском районах», - сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что решением проблемы должна заниматься не только ГИБДД, необходимы комплексные меры, направленные на снижение смертности на дорогах. Одно из направлений, которые поручено активно разрабатывать, - установка камер-обманок. На них не потребуется огромное количество средств, но они заставят многих водителей снизить скорость.

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Гость|24.07.2018 18:37|

Лучше 10 нормальных поставить чем 100 обманок ,пользы больше будет

Гость|24.07.2018 18:48|

Гость писал(a):

Гость|24.07.2018 18:37|Лучше 10 нормальных поставить чем 100 обманок ,пользы больше будет
Какой ты умный

Гость|24.07.2018 18:53|

А что делать с не грамотными инспекторами ДПС . Их Курчатов с дороги когда уберёт ? Ему не стыдно за них ?

Гость|24.07.2018 19:38|

а может ли государство или государственный оган обманывать или это в конституции записано либо в законах....

Гость|24.07.2018 19:43|

Гость писал(a):

А что делать с не грамотными инспекторами ДПС .
А у нас ещё остались инспекторы? Давненько не встречал ни грамотных, ни неграмотных, ни малограмотных.

Гость писал(a):

а может ли государство или государственный оган обманывать или это в конституции записано либо в законах....
А в конституции записано право водителей "забивать" на ПДД??? Цитату, будьте любезны!

Гость|24.07.2018 19:43|

Русских не запугаш!

Нельзя человеку пугать камирами обманками, или государство в конституции решило в законах членов в общества?

Гость|24.07.2018 19:49|

Я бы не спишила с рецептами скорыми. Нужно конечно и камеры фейковые выставлять и образы искусственные правоохранителей на дорогах. Любой испугается. И исполать им.

Гость|24.07.2018 19:53|

Предлагаю сделать через каждые 100 метров лежачих полицейских

Гость|24.07.2018 19:56|

Гость писал(a):

А что делать с не грамотными инспекторами ДПС . Их Курчатов с дороги когда уберёт ? Ему не стыдно за них ?
А что делать с неграмотными писателями ? НЕГРАМОТНЫЙ ( слитно ) ! Стыдно за Вас ))

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