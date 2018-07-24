24.07.2018 | 17:39

Количество камер видеофиксации и баннеров, призывающих к бдительности на дорогах, должно быть увеличено в несколько раз. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил на совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов области. Он уже не в первый раз поднимает тему роста числа ДТП.

«Дороги стали хорошие, водители превышают скоростной режим в два раза, в три раза, не справляются в управлением транспортным средством, гибнут люди», - отметил Иван Белозерцев.

Более половины автокатастроф с погибшими приходится на федеральные дороги. За последние шесть месяцев на них в регионе произошло 140 ДТП, в результате которых скончались 46 человек и 218 получили травмы. Такие данные привел начальник УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Александр Курчатов.

«Рост числа погибших в ДТП на федеральных дорогах произошел по причине выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено (с 2 до 13). Наибольшее число таких ДТП и погибших зарегистрировано в Городищенском, Бессоновском и Нижнеломовском районах», - сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что решением проблемы должна заниматься не только ГИБДД, необходимы комплексные меры, направленные на снижение смертности на дорогах. Одно из направлений, которые поручено активно разрабатывать, - установка камер-обманок. На них не потребуется огромное количество средств, но они заставят многих водителей снизить скорость.