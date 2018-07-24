Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 июл 2018|12:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  74.13  |  $  63.20

Общество | Мэрия Пензы через суд не смогла выселить людей из аварийного дома

24.07.2018|11:44
Печать

Администрация Пензы обратилась в суд с иском о переселении жильцов аварийного дома в благоустроенные квартиры. Ответчики отказывались покидать подлежащее уничтожению строение.

Решение о сносе опасного для проживания дома было принято после экспертизы, в связи с чем дом включили в муниципальную и региональную адресную программы по переселению граждан. Однако люди не захотели покинуть старое жилище и не стали подписывать договоры социального найма о предоставлении иного помещения.

В ходе расследования выяснилось, что межведомственная комиссия заявила об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу, однако позже был издан протокол об отмене данного заключения. 21 декабря 2017 года суд признал протокол незаконным, после чего по данному вопросу должны были принять новое решение.

«Однако повторно указанный вопрос не рассмотрен. С учетом вышеизложенного суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

0
0
0
0
Гость|24.07.2018 12:24|

Мерия нервно курит, лакомый кусок оказался не досягаем. Надо уважать людей и улучшать их условия жизни по месту проживания, а не выселять, переселять.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!