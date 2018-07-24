24.07.2018 | 11:44

Администрация Пензы обратилась в суд с иском о переселении жильцов аварийного дома в благоустроенные квартиры. Ответчики отказывались покидать подлежащее уничтожению строение.

Решение о сносе опасного для проживания дома было принято после экспертизы, в связи с чем дом включили в муниципальную и региональную адресную программы по переселению граждан. Однако люди не захотели покинуть старое жилище и не стали подписывать договоры социального найма о предоставлении иного помещения.

В ходе расследования выяснилось, что межведомственная комиссия заявила об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу, однако позже был издан протокол об отмене данного заключения. 21 декабря 2017 года суд признал протокол незаконным, после чего по данному вопросу должны были принять новое решение.

«Однако повторно указанный вопрос не рассмотрен. С учетом вышеизложенного суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.