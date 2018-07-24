24.07.2018 | 15:55

Пензенец Антон Макарский, известный российский актер театра и кино, певец, станет телеведущим. Помогать ему будет супруга Виктория. Вместе с ней они приняли участие в съемках нового проекта.

«Мы едем по святым местам России, сами узнаем очень много нового и интересного, важного и рассказываем об этом зрителям. Понятно, что святых мест в России много, но они абсолютно все разные», - пояснил актер.

По мнению Антона, программа будет интересна не только верующим, но и тем, кто вообще никакого отношения к религии не имеет. Уже отснято несколько выпусков в Великом Новгороде, Пскове, на Валдае. Не исключено, что в ближайшее время Макарские приедут и в Сурский край.

«Я продюсерам, режиссерам говорю, что есть неимоверное желание побывать на моей родной Пензенской земле, потому что святых мест там тоже очень много, много святынь, много святых людей, которые связаны с этой землей», - добавил артист.

Первый выпуск новой программы с участием Антона и Виктории Макарских выйдет в эфир уже в сентябре на одном из федеральных православных телеканалов.