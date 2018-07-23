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Общество | Жителям с. Пригородного восстановят бесперебойную подачу воды

23.07.2018|13:04
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Прокуратура Сердобского района подключилась к решению проблемы жителей улиц Орловка, Тупор, Загибаловка, Ново-Большой, Колхозной и Октябрьской в Пригородном. Сельчане лишены бесперебойного водоснабжения.

За обеспечение названных улиц ресурсом отвечает МКП «Водоканал» г. Сердобска. «Причиной перебоев в водоснабжении стало плохое техническое состояние одной из артезианских скважин на ул. Тупор, 2Б, в связи с чем водоснабжение жителей с. Пригородного осуществлялось из других источников и было затруднено», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Администрация Пригородного сельсовета в свою очередь не организовала водоснабжение населения в ситуации, когда МКП «Водоканал» не могло исполнить своих обязательств.

После вмешательства прокурора директор предприятия был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Также от него и главы администрации сельсовета потребовали устранить нарушения закона.

После этого сельсовет запросил и получил деньги из регионального бюджета на ремонт скважины. Сейчас пробы воды оттуда находятся в Роспотребнадзоре, если ее признают качественной, снабжение жителей села ресурсом вновь станет бесперебойным.

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