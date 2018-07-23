23.07.2018 | 14:28

В четверг, 19 июля, в 11:00 на набережной у «Ростка» в Пензе состоялась официальная церемония открытия второй очереди проекта «Красная линия», запущенного компанией МТС совместно с министерством культуры и туризма области в июле 2017 года.

Это интерактивный пешеходный маршрут, который охватывает все основные культурные и исторические объекты в центре Пензы от памятника Первопоселенцу до дома Столыпина. Каждая табличка содержит краткое описание достопримечательности, фотографию и QR-код, ведущий на страницу с аудиогидом и полной информацией об объекте.

Для сканирования QR-кода нужно скачать любое приложение-сканер, навести камеру смартфона или планшета на код в нижней части таблички и загрузить страницу объекта. При этом мобильный трафик расходуется в рамках подключенного пакета и никаких дополнительных затрат не требуется.

К запущенному в прошлом году маршруту, включающему в себя восемь точек, этим летом добавилось еще пять: монумент «Росток», Пензенский областной драматический театр им. Луначарского, сквер А. С. Пушкина, мемориал «Афганские ворота» и Фонтанная площадь. Список достопримечательностей, дополнивших «Красную линию», определили сами пензенцы путем голосования на одном из популярных городских ресурсов.

Пройти обновленную пешеходную экскурсию, попутно ознакомившись с аудиогидами по всем объектам, можно за час.

«В партнерстве бизнеса и власти есть продвижение. Очень приятно, что то начало, которое было дано ровно год назад, получило хороший отклик. На нашем сайте мы видим прекрасные отзывы людей, которые проходят по маршрутам. МТС очень трепетно относится к региону, в котором осуществляет свою деятельность. Ваш вклад необычен и интересен и дает продвижение региону в информационном пространстве, в туристическом направлении. Этот проект долгосрочный, я надеюсь, что мы каждый год будем открывать новые маршруты. Если сегодня их можно пройти за час, то в следующем году это время увеличится, и «Красная линия» свяжет весь город и всю область», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Мы все очень любим наш город, любим Пензенский край, а любить – значит знать. Пензе есть что показать, но прежде чем мы будем приглашать туристов, рассказывать о нашем городе, наверное, каждый горожанин должен узнать Пензу заново. Такие проекты помогают нам знать и любить нашу родину», - заявила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

«Мы часто прогуливаемся мимо красивых зданий и памятников, и возникает вопрос, какая у них история, что я расскажу своим коллегам, друзьям, которые сюда приедут. Благодаря табличкам обо всем можно узнать за несколько секунд. Мы точно будем развивать данный проект и считаем его одним из самых важных. Для компании МТС важно не только оказывать услуги связи, но также поддерживать и реализовывать проекты для жителей города и района, в котором мы работаем», - подчеркнул директор МТС по Пензенской области Павел Плясенко.

По обновленному маршруту в день его открытия отправились дети, отдыхающие в лагере при школе № 51. О достопримечательностях им рассказывала один из лучших пензенских экскурсоводов Татьяна Черникова.