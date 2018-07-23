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Общество | В центре Пензы демонтировали простоявший много лет ларек

23.07.2018|13:14
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В воскресенье, 22 июля, с территории в центре Пензы исчез самовольно установленный ларек, простоявший там много лет.

Постройка располагалась на улице Максима Горького, 37, вблизи Фонтанной площади. Участок под ней находится в ведении органов местного самоуправления.

Члены комиссии по демонтажу временных объектов выехали на точку, составили акт, подтверждающий захват земли, и потребовали, чтобы собственник самостоятельно убрал ларек, что он и сделал.

«Работа администрации города Пензы по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов в рамках действующего законодательства будет продолжена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|23.07.2018 13:31|

ВЕЛИКОЕ дело СДЕЛАНО!!!!!!!А где большие сносы?????

Гость|23.07.2018 13:36|

Когда начнете галерею ларьков по ул. ГАГАРИНА сносить? Вся улица в одних сплошных ларьках и киосках! БЕЗОБРАЗИЕ, КУДА СМОТРИТЕ, ПЕНЗЕНСКАЯ ВЛАСТЬ!

Гость|23.07.2018 13:44|

А власть смотрит как бы по больше украсть.

Гость|23.07.2018 13:51|

Лет 15 стоял - никто не замечал.

Гость|23.07.2018 13:55|

Это технология СТЕЛС

Гость|23.07.2018 13:56|

А когда ул.Бакунина, от Кирова до Урицкого очистят от хлама..？

Гость|23.07.2018 13:57|

А почему на этот ларёк самовольный на захваченной земле никто не обращал внимания 15 лет? Что вообще должно произойти, чтобы чиновники начали выполнять свою работу? Весь город разваливается, загажен, за "Современником" помойка, газоны выжжены солнцем, все подпорные стенки развалились, кругом зелёные и синие заборы из профлиста. Когда забор от драмтеатра уберёте?! 20 лет уже он там! Что он загораживает?! Уберите к чертям немедленно!

Гость|23.07.2018 13:59|

Срочно уберите "бурум-Гурум" на перекрестке улиц Чехова и Бакунина!

Гость|23.07.2018 14:00|

Где теперь будем покупать мороженое? :(

Гость|23.07.2018 14:10|

Кстати очень симпатичный киоск был.... Не часто встретишь такие в Пензе. Администрации надо бы продумать стандарты изготовления городских киосков по примеру Москвы, там мосгорпечать единые стандарты ввела и никакой самодеятельности.

Гость|23.07.2018 14:17|

С ним лучше было

Гость|23.07.2018 14:22|

Гость писал(a):

С ним лучше было
Dura lex, sed lex! - Закон суров, но его нужно соблюдать.

Гость|23.07.2018 14:25|

Гость писал(a):

Dura lex, sed lex! - Закон суров, но его нужно соблюдать.
Кому нужно? Вот в чём вопрос. и другой вопрос. Зачем нам такие законы, что экономика разваливается, анарод вымирает?

Имя: Гость
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