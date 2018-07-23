23.07.2018 | 13:14

В воскресенье, 22 июля, с территории в центре Пензы исчез самовольно установленный ларек, простоявший там много лет.

Постройка располагалась на улице Максима Горького, 37, вблизи Фонтанной площади. Участок под ней находится в ведении органов местного самоуправления.

Члены комиссии по демонтажу временных объектов выехали на точку, составили акт, подтверждающий захват земли, и потребовали, чтобы собственник самостоятельно убрал ларек, что он и сделал.

«Работа администрации города Пензы по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов в рамках действующего законодательства будет продолжена», - сообщили в пресс-службе мэрии.