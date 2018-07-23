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Общество | В Пензенском районе мужчину осудили за хранение 14 патронов

23.07.2018|14:14
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41-летнего жителя Пензенского района, официально зарегистрированного в областном центре, признали виновным в незаконном хранении боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия.

В гараже у него было 14 спортивно-охотничьих винтовочных патронов кольцевого воспламенения. Они лежали там, пока их не обнаружили представители правоохранительных органов.

Мужчина полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело без судебного разбирательства. В итоге ему назначили наказание в виде ограничения свободы на полгода.

«Гражданину запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования (Пензенского района), изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа», - пояснили в Пензенском райсуде.

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