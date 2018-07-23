23.07.2018 | 14:14

41-летнего жителя Пензенского района, официально зарегистрированного в областном центре, признали виновным в незаконном хранении боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия.

В гараже у него было 14 спортивно-охотничьих винтовочных патронов кольцевого воспламенения. Они лежали там, пока их не обнаружили представители правоохранительных органов.

Мужчина полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело без судебного разбирательства. В итоге ему назначили наказание в виде ограничения свободы на полгода.

«Гражданину запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования (Пензенского района), изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа», - пояснили в Пензенском райсуде.