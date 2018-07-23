23.07.2018 | 14:57

В 2018 году в Пензе пять многоквартирных домов: № 37, 39, 41, 43 и 45 на улице Клары Цеткин - стали участниками муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В ее рамках здесь будет проведена замена асфальтового покрытия внутриквартальных дорог, пешеходных тропинок, тротуаров.

«В общем количестве там квадратура 4 300 квадратных метров и 850 метров парковочные места. Бортовой камень в количестве 1 760 штук», - рассказал заместитель директора подрядной организации Маис Амоян.

Сроки выполнения работ - до 1 октября, гарантия три года.

При этом жильцы на общем собрании должны сами выбрать, что им нужно в первую очередь. Могут быть выполнены работы из основного перечня, который финансируется исключительно за счет бюджетных средств. Сюда относится установка лавочек, урн, бордюров, асфальтировка существующих проездов. Есть и дополнительный список, куда входит спиливание деревьев, строительство детских и спортивных площадок, освещение и устройство парковок. 95% денежных затрат на это берет на себя мэрия, оставшееся - жильцы.

«Пять процентов собственники могут собрать самостоятельно, путем поквартирного обхода. В принципе у нас складывается практика, что собственники уже платят за текущее содержание и ремонт общедомового имущества, к которому относится и земельный участок. Поэтому зачастую эти расходы оплачивает управляющая компания из средств, которые собственники собирают на содержание и ремонт жилого помещения», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Кроме того, люди часто просят рабочих выполнить и индивидуальный заказ.

«Хотим, чтобы с дороги на тротуар не лилась вода, потому что у нас на тротуаре постоянно стоит вода. Там заделали ливневки, хотя они там были. Еще хотим, чтобы у детского клуба «Ровесник» не было лужи», - высказалась жительница дома № 41 на улице К. Цеткин Наталья Минякина.

Всего в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будут приведены в порядок четыре дворовые территории, по одной в каждом из четырех районов.