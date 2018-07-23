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Общество | Пензенец после ареста ВАЗ-2112 начал платить алименты на сына

23.07.2018|15:22
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Житель Пензы стал отдавать долг по алиментам после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль ВАЗ-2112.

Мужчина не хотел выплачивать деньги на содержание сына, нигде не работал, от приставов скрывался, а по повесткам не являлся. В итоге он накопил долг более 300 тысяч рублей.

«Судебным приставом было установлено, что у должника имеется автомобиль ВАЗ-2112, на который был наложен арест на общую сумму 29 000 рублей. В этот же день должник воспользовался правом самореализации имущества. Денежные средства были перечислены взыскателю», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Также алиментщик официально трудоустроился, о чем представил справку приставу. Теперь взыскание будет обращено на заработную плату должника, постановление уже направлено в бухгалтерию.

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Гость|23.07.2018 15:50|

Да, дети это до конца дней, без трусов оставят. Подумай хорошо, так ли оно надо, прежде чем из заводить.

Имя: Гость
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