23.07.2018 | 15:22

Житель Пензы стал отдавать долг по алиментам после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль ВАЗ-2112.

Мужчина не хотел выплачивать деньги на содержание сына, нигде не работал, от приставов скрывался, а по повесткам не являлся. В итоге он накопил долг более 300 тысяч рублей.

«Судебным приставом было установлено, что у должника имеется автомобиль ВАЗ-2112, на который был наложен арест на общую сумму 29 000 рублей. В этот же день должник воспользовался правом самореализации имущества. Денежные средства были перечислены взыскателю», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Также алиментщик официально трудоустроился, о чем представил справку приставу. Теперь взыскание будет обращено на заработную плату должника, постановление уже направлено в бухгалтерию.