23.07.2018 | 10:05

В Пензенской области определили лучших пчеловодов. Областной конкурс профмастерства состоялся в Каменском районе 19 июля.

Пчеловоды демонстрировали теоретические знания (по биологии и содержанию пчелиной семьи, производству и качеству продуктов пчеловодства, породам пчел, кормовой базе пчеловодства, болезням и вредителям пчел и др.) и практические навыки (сбивали пчелиную рамку, натягивали на нее проволоку и наващивали, а затем прикатывали вощину).

Лучших определяла комиссия, состоявшая из представителей областного минсельхоза, аграрного университета и ведущих пчеловодов.

В итоге победителем конкурса профмастерства стал Геннадий Райков из Нижнеломовского района, второе место у Дмитрия Левитина (Шемышейский район), третье - у Веры Трушниной (Городищенский район).

Награждение лучших пчеловодов состоится осенью, уточнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области. «Победитель получит легковой автомобиль, призеры - телевизор и ноутбук», - сообщили в минсельхозе.