Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.93  |  $  63.49

Общество | Нижнеломовский пчеловод стал победителем конкурса профмастерства

23.07.2018|10:05
Печать

В Пензенской области определили лучших пчеловодов. Областной конкурс профмастерства состоялся в Каменском районе 19 июля.

Пчеловоды демонстрировали теоретические знания (по биологии и содержанию пчелиной семьи, производству и качеству продуктов пчеловодства, породам пчел, кормовой базе пчеловодства, болезням и вредителям пчел и др.) и практические навыки (сбивали пчелиную рамку, натягивали на нее проволоку и наващивали, а затем прикатывали вощину).

Лучших определяла комиссия, состоявшая из представителей областного минсельхоза, аграрного университета и ведущих пчеловодов.

В итоге победителем конкурса профмастерства стал Геннадий Райков из Нижнеломовского района, второе место у Дмитрия Левитина (Шемышейский район), третье - у Веры Трушниной (Городищенский район).

Награждение лучших пчеловодов состоится осенью, уточнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области. «Победитель получит легковой автомобиль, призеры - телевизор и ноутбук», - сообщили в минсельхозе.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!