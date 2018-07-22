22.07.2018 | 12:00

Основной темой беседы главы региона Ивана Белозерцева с заместителем министра спорта России Сергеем Косиловым было прошлое, настоящее и будущее пензенских спортивных сооружений. В городе сейчас работает несколько современных комплексов.

«У нас 21 миллиард государственный долг, приходится выплачивать. Но понимаешь, что деньги были направлены на создание спортивной инфраструктуры не напрасно», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, что у жителей региона есть возможность заниматься самыми разными видами спорта, Пенза становится местом проведения многочисленных соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

«Это значит, что у вас есть прекрасная база», - признал Сергей Косилов.

Как напомнил министр, в майских указах Президента РФ поставлена цель, чтобы в ближайшем будущем 55% людей систематически занимались спортом или физической культурой. В Пензе возможности для этого фактически имеются, сказал он.