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Общество | Заместитель министра РФ высоко оценил спортивную инфраструктуру в Пензе

22.07.2018|12:00
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Основной темой беседы главы региона Ивана Белозерцева с заместителем министра спорта России Сергеем Косиловым было прошлое, настоящее и будущее пензенских спортивных сооружений. В городе сейчас работает несколько современных комплексов.

«У нас 21 миллиард государственный долг, приходится выплачивать. Но понимаешь, что деньги были направлены на создание спортивной инфраструктуры не напрасно», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, что у жителей региона есть возможность заниматься самыми разными видами спорта, Пенза становится местом проведения многочисленных соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

«Это значит, что у вас есть прекрасная база», - признал Сергей Косилов.

Как напомнил министр, в майских указах Президента РФ поставлена цель, чтобы в ближайшем будущем 55% людей систематически занимались спортом или физической культурой. В Пензе возможности для этого фактически имеются, сказал он.

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Гость|22.07.2018 12:54|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, что у жителей региона есть возможность заниматься самыми разными видами спорта,
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВЫКИНУТЬ ТЫСЯЧУ ,ПРИ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ МЕНЕЕ 15000 РУБЛЕЙ, НА АБОНЕМЕНТ В ПЕНЗЕ НЕ МОГУТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ.А МНОГИМ ДЕТЯМ ПОСЕЩЕНИЕ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ВООБЩЕ НЕ СВЕТИТ.ТАК КАК РОДИТЕЛИ ВЫЖИВАЮТ И НА ОПЛАТУ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ У РОДИТЕЛЕЙ НЕТ ДЕНЕГ.ПОЭТОМУ БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ,КАК ПАРТИЗАНЫ ОСЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ.

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