22.07.2018 | 13:51

Неожиданно для себя жители домов в Арбекове оказались должниками. Они получили судебные повестки о взыскании денег, якобы не уплаченных управляющей компании «Жилье-9-1» в январе 2015-го.

«Обалденная реакция была - в плохом плане обалденная, потому что мы все платили, мы не должники», - описала ситуацию жительница дома № 140 на проспекте Победы Арина Шелеметьева.

Извещения пришли также в квартиры на Рахманинова, 32. Свое мнение высказала жительница дома Ольга Ломакина: «Вы понимаете, что не могут быть в одном подъезде просто все должники».

Управляющей компании «Жилье-9-1» не существует несколько лет. Деньги за содержание домов и отопление пытается взыскать ее правопреемник - общество с ограниченной ответственностью. Оно обратилось в мировой суд Октябрьского района.

«Я им сказала: «Я три тысячи не заплачу. Я вон бедным детям отдам, но не вам». Мы (я была старшая семь лет в доме), мы уходили из МУПа, нас уже МУП в это время не обслуживал, нас ТСЖ обслуживало. Придумали они тут. Может, через пять лет еще что-нибудь придумают?» - возмутилась жительница дома № 32 на ул. Рахманинова Валентина Новикова.

Представитель истца от комментария отказалась. В беседе по телефону журналистам удалось узнать: в компании готовы встречаться с ответчиками, разбираться, если те представят оплаченные квитанции за тот период. Но люди их не сохранили.

В мировой суд жителей арбековских домов пригласили для предварительной беседы. Основное заседание назначено на 9 августа.