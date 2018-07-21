Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|21 июл 2018|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.93  |  $  63.49

Общество | В Заречном заработает новый скейт-парк под открытым небом

21.07.2018|11:32
Печать

В Заречном вновь появится бесплатный скейт-парк под открытым небом. Старую площадку перед зданием МДЦ «Ровесник» разобрали пять лет назад. Деревянный каркас не выдержал воздействия дождя, снега и напора самих скейтбордистов.

На этот раз скейт-парк поступил в закрытый город из Пензы. Каркас конструкции не новый, но металлический, а значит, объект должен прослужить дольше, чем прежний.

«Сейчас новую площадку приводят в порядок. Уже нашлись спонсоры, которые предоставили фанеру для покрытия и краску. Кроме того, решается вопрос, где конкретно скейт-парк установят. К Дню города площадка должна заработать», - рассказал начальник Департамента культуры и молодежной политики Заречного Николай Сизов.

На портале «Заречье сегодня» сообщается, что, помимо каркаса, нужно также подготовить территорию, с помощью сварки закрепить металлические элементы и сделать качественное покрытие из влагостойкой фанеры.

Источник — Фото zarpressa.ru
0
0
0
0
Гость|21.07.2018 11:52|

Отличная новость для мамашек с колясками.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!