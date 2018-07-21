21.07.2018 | 11:32

В Заречном вновь появится бесплатный скейт-парк под открытым небом. Старую площадку перед зданием МДЦ «Ровесник» разобрали пять лет назад. Деревянный каркас не выдержал воздействия дождя, снега и напора самих скейтбордистов.

На этот раз скейт-парк поступил в закрытый город из Пензы. Каркас конструкции не новый, но металлический, а значит, объект должен прослужить дольше, чем прежний.

«Сейчас новую площадку приводят в порядок. Уже нашлись спонсоры, которые предоставили фанеру для покрытия и краску. Кроме того, решается вопрос, где конкретно скейт-парк установят. К Дню города площадка должна заработать», - рассказал начальник Департамента культуры и молодежной политики Заречного Николай Сизов.

На портале «Заречье сегодня» сообщается, что, помимо каркаса, нужно также подготовить территорию, с помощью сварки закрепить металлические элементы и сделать качественное покрытие из влагостойкой фанеры.