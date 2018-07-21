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Общество | В Пензенском районе отметили татарский национальный праздник Сабантуй

21.07.2018|17:24
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У русских хлеб-соль, у татар - чак-чак, национальное угощение, которым встречают дорогих гостей. В селе Засечном отпраздновали областной Сабантуй.

«Праздник для людей, которые сегодня живут в городах и районах нашей большой, необъятной страны, чтобы наше прежде всего татарское население могло почувствовать, вспомнить, уважать и знать свой язык и продолжать свои традиции. Это самое главное», - подчеркнул глава Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Александр Никошин.

Сабантуй, праздник плуга или окончания весенних полевых работ, сначала проводится в сельских районах, а уже потом его отмечают в масштабах региона, сохраняя неповторимый народный колорит.

«Женщины готовятся - пекут национальную выпечку. Обязательным атрибутом я считаю национальную одежду: мужчины надевают тюбетейки, женщины - свои национальные платья», - рассказала председатель Пензенской региональной общественной организации «Ак калфак» Эльмира Васильева.

Сабантуй в Пензе - это торжество, которое символизирует единение представителей всех национальностей, проживающих в регионе, вне зависимости от вероисповедания.

«Я поздравляю вас с праздником и искренне желаю вам здоровья, вам и вашим семьям, родным и близким, благополучия, развития. Важно, чтобы больше рождалось у нас детей, чтобы создавались крепкие семьи», - поздравил собравшихся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На Сабантуй принято веселиться и отдыхать, участвовать в различных народных забавах. Конечно же, ни один такой праздник не обходится без состязаний по национальной татарской борьбе куреш.

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Гость|21.07.2018 19:18|

Год очень тяжёлый для сельского хозяйства.

Гость|21.07.2018 19:24|

Не случайно, что праздник Сабантуй совпал с праздником иконы кащанской Божьей матери

Имя: Гость
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