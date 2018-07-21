21.07.2018 | 17:24

У русских хлеб-соль, у татар - чак-чак, национальное угощение, которым встречают дорогих гостей. В селе Засечном отпраздновали областной Сабантуй.

«Праздник для людей, которые сегодня живут в городах и районах нашей большой, необъятной страны, чтобы наше прежде всего татарское население могло почувствовать, вспомнить, уважать и знать свой язык и продолжать свои традиции. Это самое главное», - подчеркнул глава Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Александр Никошин.

Сабантуй, праздник плуга или окончания весенних полевых работ, сначала проводится в сельских районах, а уже потом его отмечают в масштабах региона, сохраняя неповторимый народный колорит.

«Женщины готовятся - пекут национальную выпечку. Обязательным атрибутом я считаю национальную одежду: мужчины надевают тюбетейки, женщины - свои национальные платья», - рассказала председатель Пензенской региональной общественной организации «Ак калфак» Эльмира Васильева.

Сабантуй в Пензе - это торжество, которое символизирует единение представителей всех национальностей, проживающих в регионе, вне зависимости от вероисповедания.

«Я поздравляю вас с праздником и искренне желаю вам здоровья, вам и вашим семьям, родным и близким, благополучия, развития. Важно, чтобы больше рождалось у нас детей, чтобы создавались крепкие семьи», - поздравил собравшихся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На Сабантуй принято веселиться и отдыхать, участвовать в различных народных забавах. Конечно же, ни один такой праздник не обходится без состязаний по национальной татарской борьбе куреш.