21.07.2018 | 16:30

В Митрофановском храме Пензы верующие общей молитвой отметили день явления Казанской иконы Божией Матери.

Чудотворный образ был обретен в 1579 году. Его в Казани на пепелище сгоревшего купеческого дома нашла малолетняя девочка Матрона. По прошествии десятилетий на том месте был построен женский монастырь.

Казанская икона Божией Матери, пожалуй, самая известная и почитаемая среди православных. Ее образ можно увидеть практически в каждой церкви. Верующие именно к ней обращаются и в горе, и в радости.

«Все иконы Божией Матери помогают. Когда к ней обращаешься с верой, чувствуешь помощь, поэтому все люди прибегают. А уж в такой день не поклониться ей нельзя - она нам и так помогает каждый день. Нельзя просто в такой день не прийти, не поклониться, не поблагодарить», - высказалась прихожанка Фотиния Журавлева.

В Митрофановском храме находится чудотворный пензенский список с Казанской иконы Божией Матери, который в 1663 году был подарен городу на Суре в честь его основания царем Алексеем Михайловичем Тишайшим Романовым.

«Пензенская область находится под покровительством именно нашей Казанской иконы чудотворной Божией Матери. Хотелось бы всех поздравить с этим праздником, пожелать доброго здравия и вечного спасения», - отметил ключарь Митрофановского храма иерей Дионисий Миронов.