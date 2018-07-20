20.07.2018 | 18:32

Повреждения, причиненные автомобилю пензенца во время мытья, стали поводом для судебного разбирательства. Оно завершилось в пользу владельца иномарки. Чуть более 80 тысяч рублей ему должен выплатить хозяин одной из арбековских автомоек.

«Наш доверитель прибыл на мойку, где был оператор, который избыточным давлением воды стал мыть радиатор, в результате чего соты охлаждения оказались на полу автомоечного павильона. После этого мы попытались связаться с собственником данной мойки, однако он не смог приехать», - рассказал адвокат истца Алексей Митрофанов.

Пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт повреждения Mazda. В добровольном порядке хозяин предприятия не стал возмещать ущерб, ссылаясь на то, что радиатор сломался из-за возраста транспортного средства. Два года у автовладельца ушло на то, чтобы добиться справедливости.

«Ответчик, на котором в силу закона лежала обязанность доказать, что вред причинен не по его вине, таких доказательств не представил. Эксперт в заключении указал на то, что причиной образования повреждения радиатора могло явиться воздействие на металлические пластины охлаждения струей воды, напор которой превышал прочность этих пластин», - заключила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

В ходе разбирательства также выяснилось, что производивший мойку оператор, молодая девушка, официально не была трудоустроена у индивидуального предпринимателя. Он же, не согласившись с решением Октябрьского районного суда, подал апелляционную жалобу, но коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения.