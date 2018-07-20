20.07.2018 | 15:35

Прибытие чудотворной реликвии, мощей святой Матроны Московской, в Покровском архиерейском соборе Пензы встретили колокольным звоном.

«По просьбе наших прихожан в первую очередь и по благословению правящего архиерея, владыки Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в наш храм мною из Москвы были привезены мощи святой праведной Матроны Московской», - рассказал настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Ковчежец с реликвией установили в центре собора. Очень маленькая частица нетленных останков блаженной старицы (ее даже сложно разглядеть невооруженным глазом) находится под стеклянной линзой. Полагают однако, что чудотворная сила, исходящая от мощей, не имеет границ.

Праведная Матрона, канонизированная в самом конце XX века, сейчас считается одной из самых почитаемых в стране святых Русской православной церкви.

«Перед мощами в час дня будет читаться акафист ей, блаженной Матроне Московской. Так что, у кого есть возможность, приходите в час дня на молитву. Я думаю, блаженная Матрона всегда откликнется на наши с вами молитвы», - пригласил клирик Покровского архиерейского собора иерей Алексей Асташкин.

«Просили здоровья детям, внукам, сестрам, братьям - всем сродникам. Купили иконочки, приложили их к мощам Матронушки», - поделилась верующая Галина.

«Кто не сможет прийти в церковь, дома приложатся к иконочке. Верим и надеемся, что она помогает нам», - добавила другая прихожанка Галина.

В Покровском архиерейском соборе мощи святой праведной Матроны Московской будут находиться до 30 июля.