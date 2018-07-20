20.07.2018 | 12:40

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на пресс-конференции сообщила о том, что по состоянию на пятницу, 20 июля, в регионе почти все школы оборудованы тревожными кнопками.

При подготовке учреждений к новому учебному году особое внимание было уделено вопросам антитеррористической безопасности после трагических событий в ряде регионов страны. 15 января на школу в Перми напали два подростка с ножами. 19 января произошел инцидент с топором в учебном заведении в Улан-Удэ. В апреле башкирский подросток принес в школу нож, напал на учителей и детей, а потом устроил поджог.

В результате в Пензенской области уже в текущем году из бюджета было выделено почти 18 млн на оснащение образовательных организаций тревожными кнопками.

«Почти все уже оборудованы, оставшаяся часть под контролем», - уточнила Наталья Канцерова.