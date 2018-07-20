Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 июл 2018|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+27oC
Погода | Сегодня | Гроза |
+19oC
+25oC
Завтра | Гроза |
  73.93  |  $  63.49

Общество | Тревожные кнопки появились почти во всех пензенских школах

20.07.2018|12:40
Печать

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на пресс-конференции сообщила о том, что по состоянию на пятницу, 20 июля, в регионе почти все школы оборудованы тревожными кнопками.

При подготовке учреждений к новому учебному году особое внимание было уделено вопросам антитеррористической безопасности после трагических событий в ряде регионов страны. 15 января на школу в Перми напали два подростка с ножами. 19 января произошел инцидент с топором в учебном заведении в Улан-Удэ. В апреле башкирский подросток принес в школу нож, напал на учителей и детей, а потом устроил поджог.

В результате в Пензенской области уже в текущем году из бюджета было выделено почти 18 млн на оснащение образовательных организаций тревожными кнопками.

«Почти все уже оборудованы, оставшаяся часть под контролем», - уточнила Наталья Канцерова.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!