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Общество | Прокурор области прокомментировала факты падения детей из окон

20.07.2018|12:59
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В пятницу, 20 июля, прокурор Пензенской области Наталья Канцерова рассказала о том, как надзорный орган реагирует на участившиеся в регионе факты падения малолетних детей из окон многоэтажек.

27 июня из окна квартиры на седьмом этаже дома № 67 на проспекте Строителей выпал 4-летний ребенок, спасти жизнь мальчика не удалось. В ночь с 15 на 16 июля из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Победы, вывалился ребенок такого же возраста. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

«Каждый факт смерти ребенка, где бы и как это ни случилось, становится незамедлительно известен прокуратуре. По каждому проводится проверка, даже если изначально понятно, что смерть не криминальная», - пояснила Наталья Канцерова.

Прокурор уточнила, что ее сотрудники изучают, как именно выпал ребенок, чтобы исключить жестокое обращение с несовершеннолетним, халатные действия.

«Каждая смерть проверяется не только на наличие состава преступления. Прорабатываются условия проживания, воспитания. Оценка дается всем структурам и органам, которые могли быть задействованы: полиции, органам опеки, власти. Потом принимаем решение», - добавила Наталья Канцерова.

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Гость|20.07.2018 13:38|

почему молчит попадья Кузнецова? она же penzainform.ru писал(a):

оказалась в ответе за всех несовершеннолетних в стране.
(ссылка на PenzaInform.ru?)

почему с попадьи не спросят?

Гость|20.07.2018 13:45|

Хотелось услышать кометарии Натальи КАНЦЕРОВОЙ по пенсионной реформе. Конкретно по нарушению Конституции РФ. Вы же не зависимый орган! :

.1 Конституции РФ наше государство как раз таковым и является) "... не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина" ч.2 ст.55 Конституции РФ, то есть наши с вами права.

Ну и ещё, моё любимое: ст.2 Конституции РФ «...Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».

И если я правильно понимаю, то это значит, что новый закон, предложенный Медведевым на рассмотрение, является АНТИконституционным и просто не может быть принят и подписан президентом.

Или думаете, Путин не знает Конституцию?

Да нет, тут всё гораздо тоньше - вспомните хотя бы увеличение президентского срока с 4 до 6 лет. Никто тогда не пошёл на нарушение главного закона страны - сначала внесли поправки в Конституцию.

Ну что же, опыт есть. Прежде чем принимать новый закон о пенсионном возрасте, придётся им сначала отменить вышеуказанные права и свободы граждан.

И ходя из этого Пензенское Законодательное собрание грубо нарушило Конституцию РФ.

Один чел умный пишет.

Наталья Поклонская Ваша коллега не важно какой пост она занимает была прокурор Крыма.... Наталья Поклонская против реформы.

А Наталья Канцерова какое правовой анализ даст, нарушается Конституция РФ что выше написано?

Или надо соблюсти бюрократическую процедуру письменно Вам запрос сделать!?

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