20.07.2018 | 12:59

В пятницу, 20 июля, прокурор Пензенской области Наталья Канцерова рассказала о том, как надзорный орган реагирует на участившиеся в регионе факты падения малолетних детей из окон многоэтажек.

27 июня из окна квартиры на седьмом этаже дома № 67 на проспекте Строителей выпал 4-летний ребенок, спасти жизнь мальчика не удалось. В ночь с 15 на 16 июля из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Победы, вывалился ребенок такого же возраста. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

«Каждый факт смерти ребенка, где бы и как это ни случилось, становится незамедлительно известен прокуратуре. По каждому проводится проверка, даже если изначально понятно, что смерть не криминальная», - пояснила Наталья Канцерова.

Прокурор уточнила, что ее сотрудники изучают, как именно выпал ребенок, чтобы исключить жестокое обращение с несовершеннолетним, халатные действия.

«Каждая смерть проверяется не только на наличие состава преступления. Прорабатываются условия проживания, воспитания. Оценка дается всем структурам и органам, которые могли быть задействованы: полиции, органам опеки, власти. Потом принимаем решение», - добавила Наталья Канцерова.