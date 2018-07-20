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Общество | Пензенский колледж получит 2 млн руб. от Министерства образования и науки РФ

20.07.2018|15:00
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Пензенский колледж архитектуры и строительства стал одним из победителей конкурса по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования, который проводило Министерство образования и науки РФ.

Учебное заведение подготовило проект «Профориентационный мобильный центр образовательной и карьерной траектории обучающихся», который подразумевает выездную работу с жителями малых городов и сел Пензенской области и соседних регионов.

«Основной идеей проекта является обеспечение равных возможностей профессионального самоопределения для школьников отдаленных районов, что, в свою очередь, осуществимо посредством приобретения мобильного автотранспорта, оборудованного необходимым комплексом для проведения широкого спектра профориентационных мероприятий», - пояснили в пресс-службе регионального министерства образования.

На покупку требуемого оборудования и реализацию проекта учебное заведение получит 2 миллиона рублей из федерального бюджета.

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