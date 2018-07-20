20.07.2018 | 09:39

Житель Пензы отсудил у местного индивидуального предпринимателя, владеющего автомойкой, более 80 000 рублей за поврежденный во время оказания услуги радиатор.

Ночью 30 апреля 2016 года мужчина приехал на автомойку на улице Ладожской, 117Б, чтобы вымыть кузов, пластик и радиатор своей Mazda. Заказ приняла девушка, которая, как было установлено позднее, официально не являлась работницей мойки.

Когда она мыла радиатор, из него вылетела сетка для охлаждения. Клиенту предложили возмещение ущерба – 500 или 1 000 рублей, но он отказался от денег. Реальный ущерб от действий сотрудницы автомойки составил 50 029 рублей.

С отчетом об оценке вреда и экспертным заключением о том, что радиатор мог повредить слишком сильный напор струи воды, мужчина обратился в суд, требуя взыскать в его пользу указанную сумму, неустойку и штраф.

Ответчик заявил, что истец не доказал факт повреждения машины именно на автомойке, в то время как реальной причиной поломки является изношенность иномарки. Более того, предприниматель счел завышенной заявленную сумму ущерба. Однако он не представил доказательств, свидетельствующих о его непричастности к случившемуся.

Суд встал на сторону истца и постановил частично удовлетворить его требования. В его пользу взыскали 50 029 рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 25 014 рублей 50 копеек, расходы на экспертизу - 6 000 рублей и госпошлину.

«Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 17 июля 2018 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.