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Общество | Пензенец отсудил у автомойки более 80 тысяч рублей за испорченный радиатор

20.07.2018|09:39
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Житель Пензы отсудил у местного индивидуального предпринимателя, владеющего автомойкой, более 80 000 рублей за поврежденный во время оказания услуги радиатор.

Ночью 30 апреля 2016 года мужчина приехал на автомойку на улице Ладожской, 117Б, чтобы вымыть кузов, пластик и радиатор своей Mazda. Заказ приняла девушка, которая, как было установлено позднее, официально не являлась работницей мойки.

Когда она мыла радиатор, из него вылетела сетка для охлаждения. Клиенту предложили возмещение ущерба – 500 или 1 000 рублей, но он отказался от денег. Реальный ущерб от действий сотрудницы автомойки составил 50 029 рублей.

С отчетом об оценке вреда и экспертным заключением о том, что радиатор мог повредить слишком сильный напор струи воды, мужчина обратился в суд, требуя взыскать в его пользу указанную сумму, неустойку и штраф.

Ответчик заявил, что истец не доказал факт повреждения машины именно на автомойке, в то время как реальной причиной поломки является изношенность иномарки. Более того, предприниматель счел завышенной заявленную сумму ущерба. Однако он не представил доказательств, свидетельствующих о его непричастности к случившемуся.

Суд встал на сторону истца и постановил частично удовлетворить его требования. В его пользу взыскали 50 029 рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 25 014 рублей 50 копеек, расходы на экспертизу - 6 000 рублей и госпошлину.

«Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 17 июля 2018 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|20.07.2018 10:08|

Так и не понял какая сетка вылетела из радиатора.. И эта сетка стоит 50 тысяч?!

Гость|20.07.2018 10:16|

"сетка для охлаждения" это как?

Гость|20.07.2018 10:19|

сетка пластиковая защищающая радиатор вылетела, и струей я так понимаю погнуло потом ребра на радиаторе

Гость|20.07.2018 10:52|

радиатор был полугнилой и соты (сетка по ихнему) от напора струи погнулись и посыпались они ж там пальцем гнуться... а перед мойкой он наверно попросил пробить ему радитор от мух и прочего чтоб не грелась тачка )))

Гость|20.07.2018 11:38|

хватаются за все подрят,а сами даже радиатор помыть не могут.

Гость|20.07.2018 11:41|

Презумпция невиновности в Пензенских судах: "Однако он (т.е. ответчик) не представил доказательств, свидетельствующих о его непричастности к случившемуся."

Гость|20.07.2018 11:46|

Типичное разводилово на бабки. Какой нафиг радиатор в изношенной иномарке за 50000 рублей?

Гость|20.07.2018 11:49|

МАшина может уже с погнутым радиатором приехала?Да и декоративная решётка на соплях висела. Но ход мысли правильный, если иномарка обветшала и состарилась её нужно везти в автомойку или автосервис, а там уже судами доводить их до ручки. Им тогда выгоднее починить машину бесплатно, чем по судам гоняться и навлекать на себя проверяющие органы. В автосервисах огромные деньги зашибают.

Гость|20.07.2018 12:58|

В итоге, куда ехать мыть радиатор, чтоб 80косарей срубить?

Гость|20.07.2018 13:09|

Адрес же есть

Гость|20.07.2018 13:15|

Что бы так не происходило необходимо заключать договор на оказание услуг по мойке радиатора где будет мелки шрифтом прописано, что ответственность о наличии скрытых повреждений лежит на собственнике автомобиля. Только каждый заключенный договор должен проходить через кассу, а это не выгодно мойщикам. Вот и не заключают.

Гость|20.07.2018 14:02|

Развод мойки с привлечением "назависмых" экспертов налицо!

Новый вид мошенничества!

Гость|20.07.2018 14:27|

А ПОЛУЧИТ ОН 80т?ЗА ГРАНТУ ПРИСУДИЛИ 900т.ПОЛУЧИЛ ОН ИХ?

Имя: Гость
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