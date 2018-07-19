Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 июл 2018|20:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.48  |  $  63.27

Общество | В Пензенском зоопарке провели показательное кормление гиббонов

19.07.2018|18:11
Печать

В зоопарке провели публичное кормление семейства гиббонов. Такому шикарному обеду позавидовал бы даже человек, недаром стол был накрыт для человекообразных обезьян.

«Гиббоны в природе обитают в юго-восточной Азии: в Китае, во Вьетнаме, в Лаосе. Они имеют сравнительно небольшое тело», - рассказала методист научно-просветительского отдела Пензенского зоопарка Елена Зыкина.

Обезьяны, не обращая внимания на своих дальних родственников, лакомились дарами сурских рынков. Даже кормушка была особенная, похожая на фруктовое дерево.

«Делаем все, чтобы у них пробудились естественные инстинкты, позволяющие животным самим добывать себе пищу», - отметила пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Кагина.

Внезапно разыгралась семейная драма: муж и отец по имени Клайд не подошел к еде и начал жаловаться. Оказалось, в семье царит матриархат: жена и дочь Клайда потихоньку извлекали из кормушки сочную вкусную пищу, надменно поглядывая на своего мужчину. Тот не посмел потревожить женщин. Но вдруг на землю упал сухарь: это все, что позволили съесть главе семейства.

Когда женщины-обезьяны наелись, гиббону-мужчине, путь к сердцу которого все-таки лежит через желудок, дали взять в рот абрикос.

В следующий четверг в Пензенском зоопарке состоится публичное кормление молодых гамадрилов, они же плащеносные павианы.

0
0
0
0
Гость|19.07.2018 18:32|

А у нас бар напротив, каждый день смотрим.

Гость|19.07.2018 18:58|

Прикольно!

Гость|19.07.2018 19:01|

Вчера молодые гамадрилы поздравляли своего сородича до двух ночи. Гоготали с обеда, конкурсы караоке, речевки и другие повадки из их жизни.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!