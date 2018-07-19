19.07.2018 | 18:11

В зоопарке провели публичное кормление семейства гиббонов. Такому шикарному обеду позавидовал бы даже человек, недаром стол был накрыт для человекообразных обезьян.

«Гиббоны в природе обитают в юго-восточной Азии: в Китае, во Вьетнаме, в Лаосе. Они имеют сравнительно небольшое тело», - рассказала методист научно-просветительского отдела Пензенского зоопарка Елена Зыкина.

Обезьяны, не обращая внимания на своих дальних родственников, лакомились дарами сурских рынков. Даже кормушка была особенная, похожая на фруктовое дерево.

«Делаем все, чтобы у них пробудились естественные инстинкты, позволяющие животным самим добывать себе пищу», - отметила пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Кагина.

Внезапно разыгралась семейная драма: муж и отец по имени Клайд не подошел к еде и начал жаловаться. Оказалось, в семье царит матриархат: жена и дочь Клайда потихоньку извлекали из кормушки сочную вкусную пищу, надменно поглядывая на своего мужчину. Тот не посмел потревожить женщин. Но вдруг на землю упал сухарь: это все, что позволили съесть главе семейства.

Когда женщины-обезьяны наелись, гиббону-мужчине, путь к сердцу которого все-таки лежит через желудок, дали взять в рот абрикос.

В следующий четверг в Пензенском зоопарке состоится публичное кормление молодых гамадрилов, они же плащеносные павианы.