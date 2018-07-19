19.07.2018 | 17:46

Региональным министерством здравоохранения было принято решение об увеличении количества закупаемых вакцин против гриппа на 10%. Всего будет приобретено более 670 доз.

«По количеству зарегистрированных острых респираторных вирусных инфекций мы превысили прошлогодний период. Данная ситуация характерна не только для нашей области, такое отмечалось по всей России», - отметила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

В прошедшем эпидемиологическом сезоне стало больше осложнений. В основном это случаи внебольничной пневмонии - воспаления легких. Подавляющее большинство пациентов - взрослые и те, кто не прошел вакцинацию.

«По данным Роспотребнадзора, привитые от гриппа болели ОРВИ и гриппом где-то в восемь-десять раз меньше, чем непривитые. Это говорит об эффективности иммунизации», - добавила Галина Рожкова.

В этом году первая партия вакцин от гриппа поступит ближе к концу августа. Желающие смогут сделать прививку бесплатно начиная с сентября.