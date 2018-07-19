19.07.2018 | 15:42

В Пензенской области будут отбирать учеников для Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта. В связи с этим будет создан специальный Банк данных одаренных детей.

Соглашение об открытии центра было подписано между правительством Пензенской области и образовательным фондом «Талант и успех» в феврале этого года. Он будет функционировать в двух направлениях: образовательно-проектная деятельность и дополнительное образование.

«Предполагается, что с сентября 2019 года центр, который планируется создать как структурное подразделение Губернского лицея, будет работать по направлению «Наука», а деятельность по всем заявленным сферам начнется к 2022 году», — сообщили в пресс-службе правительства области.

В настоящий момент ведется разработка профильных образовательных программ, формируются критерии и механизмы отбора, а также проектно-сметная документация на строительство дополнительного корпуса к Губернскому лицею.

В Заречном по итогам этого учебного года количество одаренных детей выросло на 103 человека. Это произошло за счет увеличения числа участников школьных олимпиад, конкурсов и конференций.