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Общество | В Пензе управляющая компания отказалась обслуживать несколько домов

19.07.2018|16:53
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Жильцы нескольких старых двухэтажек на улице Чаадаева пожаловались, что управляющая компания бросила их буквально на произвол судьбы. С МУП Железнодорожного района они в скором времени расстанутся, причем не по своей инициативе. Людей известили об этом в письменном виде.

«Они нас бросают. Они написали: с 1 августа ищите другую компанию. Я звонила и Денисову, обращалась вообще везде, нам говорят, что сейчас берут дома, где 12 квартир. Восьмиквартирные не берут», - рассказала жительница дома № 6 Людмила Дмитрова.

Горожан тревожит, не погрязнет ли в мусоре их и без того неблагоустроенный микрорайон. В этих домах нет канализации, а соответственно, и туалетов в квартирах.

«Снег кто будет зимой чистить? Скорая не проедет. Нам МУП чистил и тут, и сзади дома. Разве я могу на свою пенсию нанять, чтобы мне почистили снег?» - возмутилась пенсионерка Людмила Артамошкина.

Пока вопросов у жителей больше, чем ответов. В областной Госжилстройтехинспекции пояснили, что взаимоотношения между собственниками и коммунальными организациями меняются, и люди вправе выбрать другую организацию. Однако на Чаадаева уверены, что желающих работать с их непростым жилым фондом не будет.

«Если такую организацию они не найдут и никто не изъявит желание к ним заявиться на обслуживание их многоквартирного дома, им можно заключать разовые договоры на какие-то виды работ, например, вывоз жидких бытовых отходов. Для этого нужно выбрать от имени собственников старшего по дому, председателя», - прокомментировал врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

С выбором ответственного активиста в каждом доме могут возникнуть сложности. Здесь проживают преимущественно люди пенсионного возраста, и бегать по инстанциям у них просто сил нет.

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Гость|19.07.2018 20:28|

Орлов Ильин молодцы

Гость|19.07.2018 20:37|

Ну а шо,послали четко по-военному.

Имя: Гость
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