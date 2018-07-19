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Общество | Сотрудники МЧС потушили условный пожар в перинатальном центре

19.07.2018|14:56
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В четверг, 19 июля, сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области ликвидировали условное возгорание в перинатальном центре.

По легенде, ЧП случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности в помещении регистратуры на втором этаже консультативно-диагностической поликлиники.

«Огонь распространился по сгораемой отделке и мебели. Создалась угроза здоровью и жизни людей, сильное задымление, возможность перехода огня в смежные помещения», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Чтобы спасти пострадавших, использовались автолестницы, автоколенчатый подъемник и канатно-спусковое устройство. Всех, кто получил травмы, в итоге передали медикам.

«В учениях от МЧС было задействовано порядка 13 единиц техники и 64 человека личного состава. К участию были привлечены все службы жизнеобеспечения города: электрики, газовики, а также полиция», - уточнили в пресс-службе.

В процессе мероприятия проверили наличие и исправность систем пожарной автоматики, систем внутреннего противопожарного водопровода и первичных средств пожаротушения в здании, а также содержание путей эвакуации и выходов.

Кроме того, во время учений была дана оценка знаниям обслуживающего персонала перинатального центра, касающимся алгоритма действий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

«Все службы с поставленными задачами справились», - резюмировали в ГУ МЧС.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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