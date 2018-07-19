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Общество | Поисковики доставили в Пензу останки погибшего в Белоруссии красноармейца

19.07.2018|12:30
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Члены пензенского регионального отделения «Поискового движения России» вернулись из экспедиции в Белоруссию, где находились на раскопках с 4 по 17 июля.

За это время поисковики обнаружили останки 59 солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли весной 1944 года. Раскопки велись в Рогачевском районе Гомельской области, там сражалась 61-я стрелковая дивизия из Пензы.

При погибших нашли две медали «За Отвагу», медальон и знак «Гвардия». Медалью 31 августа 1942 года был награжден Савелий Трофимович Якушко, родившийся в Алтайском крае в 1907 году. Его призвали на фронт в 1941-м, а 23 февраля 1944-го он погиб.

«Алтайские поисковики помогли разыскать дочь, внуков и правнуков бойца. Фронтовая награда будет передана родственникам в ближайшее время», - сообщила председатель регионального совета «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Личность бойца, награжденного второй медалью, устанавливается. Знак отличия нашли в его нагрудном кармане – медаль перебило осколком, но номер, с помощью которого можно узнать имя владельца, прочесть удалось.

«Также пензенские поисковики доставили на Родину останки земляка Александра Павловича Шанина 1911 года рождения. Боец был поднят служащими 52 ОСПБ Республики Беларусь, его перезахоронение состоится в ближайшее время», - добавила Лариса Казакова.

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