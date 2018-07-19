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Общество | Останки пензенского красноармейца перезахоронили на его родине

19.07.2018|15:50
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Красноармеец Шанин вернулся с фронта спустя 77 лет после своей смерти. Крестьянин из села Лемзяйка попал на войну, когда ему было 30. Дома у Александра Павловича остались жена и двое сыновей. Он погиб в бою в первые дни Великой Отечественной в Белоруссии.

До недавнего времени о судьбе солдата почти ничего не было известно.

«Знаю, что забрали его еще до войны, а последнее письмо было датировано 28 мая от него. Пропал без вести в июле 1941 года. Его искали, но не находили», - рассказала внучка бойца Светлана Шанина.

Помогли члены белорусского поискового отряда. Останки бойца обнаружили возле одного из сел в Гомельской области.

«Его имя удалось прочитать в посмертной записке, которая хранилась в медальоне. Он аккуратно сложил ее в кошелек и положил в нагрудный карман. Там этот медальон и был найден. Он был полностью заполнен и хорошо читаем, а это значит, что он не хотел быть пропавшим без вести. Он хотел, чтобы его родственники знали: он погиб, как герой», - отметила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Гроб с останками Александра Павловича Шанина принесли к могиле, где похоронены сын и внук солдата, и опустили в родную землю.

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