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Общество | В Заречном прошел шашечный турнир среди инвалидов

18.07.2018|13:11
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В среду, 18 июля, в Заречном состоялся турнир по шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Площадкой для проведения соревнований, посвященных тридцатилетию городской организации инвалидов, стал общественный центр «Лад».

В турнире, проходившем по правилам шашечного кодекса России, принимали участие спортсмены разных возрастов. Мужчин и женщин разделили на две группы, партии в которых шли по круговой системе. За соблюдением честной игры следил судья первой категории по шашкам и шахматам Иван Данилкин.

«По итогам всех игр наибольшее количество баллов среди женщин набрала Екатерина Карягина, а в группе у мужчин победу одержал Дмитрий Макушкин», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

Победители и призеры соревнований получили грамоты и памятные призы.

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