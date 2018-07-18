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Общество | В регионе появится новый музей истории Великой Отечественной войны

18.07.2018|16:24
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Эхо войны докатилось до правительства Пензенской области. На заседании организационного комитета «Победа» обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины окончания Великой Отечественной. Юбилей приходится на 2020-й, тем не менее представители различных министерств, ведомств, общественных организаций уже доложили о проделанной работе.

«Мы вернулись с восьмой по счету нашей полевой поисковой экспедиции в Республику Беларусь. Итогом данной экспедиции стало поднятие 59 бойцов, при которых были обнаружены две медали, один стандартный медальон и три самодельных медальона», - рассказала председатель регионального совета Поискового движения России Лариса Казакова.

Еще одно важное направление патриотической работы - содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений. Их на территории области насчитывается 212, 37 относится к временам Великой Отечественной.

«Сохранение воинских захоронений возлагается на органы местного самоуправления. Кроме того, чтобы эти воинские захоронения не были бесхозяйными, необходимо провести процедуру оформления права собственности», - подчеркнула врио председателя областного комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

В мае 2018 года неподалеку от Монтажного был открыт обновленный монумент, посвященный селиксинскому гарнизону. Там военную грамоту осваивали пензенцы, которые потом сражались с фашистами.

К 75-летию Победы постараются установить имена защитников Родины.

«Есть информация, что там были братские захоронения, в которых находятся люди, умершие до отправления на фронт от разных болезней», - отметил заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков.

Обсудили на заседании и создание в регионе нового музея. Его экспонатами станут оружие, боеприпасы, личные вещи солдат, которые поисковики обнаружили на полях сражений.

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Гость|18.07.2018 18:50|

penzainform.ru писал(a):

Эхо войны докатилось до правительства Пензенской области.
КТО ТАК ПИШЕТ? Только что докатилось? Читайте, что пишете.

Гость|18.07.2018 19:13|

Гость писал(a):

правительства Пензенской области.
Гость писал(a):
докатилось?

Гость|18.07.2018 20:29|

Уважение музеями не купишь. Тупоголовые интернетоклювые егэбилы туда не ходят.

Гость|18.07.2018 21:32|

penzainform.ru писал(a):

В мае 2018 года неподалеку от Монтажного был открыт обновленный монумент, посвященный селиксинскому гарнизону. Там военную грамоту осваивали пензенцы, которые потом сражались с фашистами.
Голодали и замерзали зимой 41-42 насмерть. Жуткая вещь была, эти военные лагеря РККА. Да и не совсем "пензенцы". Из средней азии было много.

Гость|18.07.2018 22:05|

Многие пензенцы воевали и погибли на Украинских фронтах. О них забыли???

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