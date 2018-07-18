18.07.2018 | 10:39

Во вторник, 17 июля, и. о. губернатора Пензенской области Николай Симонов подписал постановление об отмене карантина по высокопатогенному гриппу птиц, установленного с 18 июня на 21 день.

Необходимые ограничительные мероприятия были введены на отдельных территориях региона, включая Колышлейский и Белинский районы, признанные экспертизой очагами заболевания.

В этот период ответственным лицам необходимо было пересчитать все поголовье птицы и распространить среди владельцев предприятий и частных подворий информацию об особенностях содержания животных в условиях карантина, провести бескровный убой больных птиц.

Также требовалось обеспечить содержание в населенных пунктах домашней птицы, исключающее контакт с дикой водоплавающей, установить ветеринарно-санитарный контроль на автотрассах, в организациях по убою и переработке птицы, хранению и реализации продуктов птицеводства.

В постановлении об отмене карантина и. о. главы региона поручил организовать вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства в течение трех месяцев до 17 октября с территорий ул. Строителей, 41, и Восточной, 30, р. п. Колышлей.