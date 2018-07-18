18.07.2018 | 15:50

В Пензе сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 5 пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов, спрятанных в баллоне из-под пены для бритья.

Посылку от 36-летнего пензенца должен был получить 34-летний осужденный, приговоренный к семи с половиной годам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть.

В баллоне нашли и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство к нему и две сим-карты.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На посетителя составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.