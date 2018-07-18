В Пензе сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 5 пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов, спрятанных в баллоне из-под пены для бритья.
Посылку от 36-летнего пензенца должен был получить 34-летний осужденный, приговоренный к семи с половиной годам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть.
В баллоне нашли и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство к нему и две сим-карты.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На посетителя составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.
Нужно не штрафы выставлять, а срок от 3 до 5 лет.