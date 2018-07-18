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Общество | В Пензе сотрудники ИК-5 нашли телефон в баллоне из-под пены для бритья

18.07.2018|15:50
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В Пензе сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 5 пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных предметов, спрятанных в баллоне из-под пены для бритья.

Посылку от 36-летнего пензенца должен был получить 34-летний осужденный, приговоренный к семи с половиной годам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть.

В баллоне нашли и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство к нему и две сим-карты.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На посетителя составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

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Гость|18.07.2018 16:20|

Нужно не штрафы выставлять, а срок от 3 до 5 лет.

Гость|18.07.2018 16:32|

penzainform.ru писал(a):

В баллоне нашли и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство к нему и две сим-карты.

На премирование за креативность. Уже 25 лет не получали Нобелеевскую.

Имя: Гость
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