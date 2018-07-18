18.07.2018 | 18:21

У входа в перинатальный центр с огромными букетами цветов собрались многочисленные родственники Макаровых - все они пришли на торжественную церемонию, чтобы поздравить молодую маму, у которой за три недели до этого появились на свет сразу три малыша.

«Предварительно нам сказали, что будет двойня. Когда поехали делать повторное УЗИ, она позвонила: «Мама, у нас не двойня, а тройня». Конечно, был шок: и смеялись, и задумывались. Дети долгожданные, поэтому очень рады», - призналась мама роженицы Лариса Макарова.

Пол будущих детей Юля и Никита узнали еще во время беременности. Как и обещали врачи, на свет появились мальчики.

Матвей, Дмитрий и Арсений родились здоровыми, каждый примерно по два килограмма и ростом около 50 см. Уже в перинатальном центре многодетная мама заметила, что все малыши совершенно разные по характеру.

«Один у нас «звоночек»: если он проголодается, то первым начинает плакать. Третий более спокойный, другой - когда как, может показать характер, может и нет», - рассказала многодетная мама.

«Я испытываю радость. На руки я уже их брал, это не первый раз», - поделился ее супруг и отец малышей.

Несмотря на улыбку, он признался, что переживает за дальнейшую судьбу их семьи. С выписки родители отправились в квартиру к бабушке и дедушке тройни, где им теперь придется жить всемером.