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Общество | В Пензе из перинатального центра выписали маму с тройняшками

18.07.2018|18:21
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У входа в перинатальный центр с огромными букетами цветов собрались многочисленные родственники Макаровых - все они пришли на торжественную церемонию, чтобы поздравить молодую маму, у которой за три недели до этого появились на свет сразу три малыша.

«Предварительно нам сказали, что будет двойня. Когда поехали делать повторное УЗИ, она позвонила: «Мама, у нас не двойня, а тройня». Конечно, был шок: и смеялись, и задумывались. Дети долгожданные, поэтому очень рады», - призналась мама роженицы Лариса Макарова.

Пол будущих детей Юля и Никита узнали еще во время беременности. Как и обещали врачи, на свет появились мальчики.

Матвей, Дмитрий и Арсений родились здоровыми, каждый примерно по два килограмма и ростом около 50 см. Уже в перинатальном центре многодетная мама заметила, что все малыши совершенно разные по характеру.

«Один у нас «звоночек»: если он проголодается, то первым начинает плакать. Третий более спокойный, другой - когда как, может показать характер, может и нет», - рассказала многодетная мама.

«Я испытываю радость. На руки я уже их брал, это не первый раз», - поделился ее супруг и отец малышей.

Несмотря на улыбку, он признался, что переживает за дальнейшую судьбу их семьи. С выписки родители отправились в квартиру к бабушке и дедушке тройни, где им теперь придется жить всемером.

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Гость|18.07.2018 19:06|

Было у царя три сына. :)))

Гость|18.07.2018 19:41|

Капец с тремя детьми в суровую реальность.

Гость|18.07.2018 19:43|

Научи как троих сделать? Поза может есть секретная?

Гость|18.07.2018 19:44|

Варить, мыть и подай-принеси взвоешь.

Гость|18.07.2018 19:50|

Гость писал(a):

Научи как троих сделать? Поза может есть секретная?
Это из-за ослабленной яйцеклетки так происходит - в норме одну яйцеклетку может оплодотворить только один сперматозоид.

Ещё так бывает при ЭКО, когда подсаживаются сразу несколько эмбрионов, чтобы "наверняка". Бывает, что приживаются несколько.

Ну и самый редкий наверное случай - оплодотворение нескольких одновременно вышедших яйцеклеток. В норме, опять таки, выходит одна яйцеклетка за раз.

Гость|18.07.2018 19:52|

penzainform.ru писал(a):

С выписки родители отправились в квартиру к бабушке и дедушки
к дедушкЕ, неучи.

Гость|18.07.2018 19:54|

Надо нанимать няню и помощницу по хозяйству теперь.

Гость|18.07.2018 20:04|

Гость писал(a):

Варить, мыть и подай-принеси взвоешь.
Да вообще Вилы. Надо было оставить. Государство пусть воспитывает, зато им потом квартиры дают бесплатно. Пока не поздно можно оставить.

Гость|18.07.2018 20:10|

Надеюсь не выпадут из окна.

Гость|18.07.2018 20:17|

Гость писал(a):

Надеюсь не выпадут из окна.
В подвале окон нет

Гость|18.07.2018 20:25|

Странно что все целы. Ну и хорошо, здоровья детишкам.

Гость|18.07.2018 20:28|

Зачем нам эта информация?

Гость|18.07.2018 20:31|

А они хотя бы тугосери?

Гость|18.07.2018 20:44|

обосрать с ног до головы

Гость|18.07.2018 20:50|

Сочувствую!Три парня-жесть!

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Имя: Гость
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