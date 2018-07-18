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Общество | В лесах и на прилавках Пензенской области появились грибы

18.07.2018|17:25
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У любителей «тихой охоты» долгожданный праздник - грибы пошли. После длительной суши и 30-градусных температур хватило пары по-настоящему сильных дождей, и вот уже в пензенских лесах стали появляться белые, подберезовики, подосиновики, лисички.

Несмотря на то что летний сезон сбора даров леса только стартовал, на рынках в подавляющем большинстве боровики и коровяки. Вольготно выгнув свои упругие шляпки, они в основном представляют на прилавках царство уникальных белковых организмов. А вот где такая красота выросла, в каких районах, грибники традиционно не открывают.

«Мне привезли на продажу, я не собираю», - пояснил один из них.

Что же касается цен, по которым грибники готовы реализовать собранное, то они зависят от вида лесных даров и их количества. К примеру, за литровое пластиковое ведерко лисичек просят 200 рублей. Пятилитровое белых стоит 600. А кучка из 4-5 штук (на суп) - 100 рублей.

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Гость|18.07.2018 18:45|

Подождём немного и рванём по бездорожью.

Гость|18.07.2018 19:15|

Что как дёшево, 5 литровое ведро 600р. и кучка 100р. Белые всегда были в цене.

Гость|18.07.2018 19:27|

Коровяки? Кто их собирает? Давно известно, что свинушка ядовита.

Гость|18.07.2018 19:30|

Леонидовские грибочки они там круглый год растут. Идиоты едят и собирают грибы.

Гость|18.07.2018 19:33|

Свинушки 2 вида. Не берите на тонкой ножке и старые. А Леонидовские грибочки"идиоты" сами не едят,а продают Вам на рынке.

Гость|18.07.2018 19:35|

Собирают не идиоты, а пофигисты, а вот покупают у них идиоты. Ни один продавец на рынке не скажет, что собирал их в Леонидовке, или вдоль дорог, например. Всегда скажут, я только продаю, мопед немой. Хотите грибов - собирайте сами.

Гость|18.07.2018 19:45|

налог заплатили на грибы на ягоды

Гость|18.07.2018 20:10|

При входе в лес положи Лешему денежку, хлебушек и будет тебе удача.

Гость|18.07.2018 20:11|

Какие налоги. Клали все на эти налоги по сбору ягод и грибов. Надо охрану выставлять в лесах и за корзину ловить тогда да можно наполнить кормушку бюджетную. Ходить далеко не надо в Леонидовке выехал там на обочине машины грибников стоят. Их там прям с поличным и хлопать.

Гость|18.07.2018 20:20|

В Казахстане спецпосты на въездах в лесные массивы и в город.

Гость|18.07.2018 20:53|

Надо создать Грибные войска. Или структуру в полиции. Грибная полиция. Сокращённо гипол.

Гость|18.07.2018 21:17|

Грибы в пензенских краях надо с дозиметром собирать и покупать. А то наешься и хватанешь дозу.

Гость|18.07.2018 21:21|

Гость писал(a):

Надо создать Грибные войска. Или структуру в полиции. Грибная полиция. Сокращённо гипол.
Грипол

Гость|18.07.2018 21:33|

мухомор

Гость|18.07.2018 21:37|

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и сотоварищи решили, что сбор грибов и ягод необходимо урегулировать. И сделают они это осенью этого года. По мнению народных избранников, леса нашей страны – это рай, на котором люди зарабатывают деньги, которые не идут в казну.

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Имя: Гость
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