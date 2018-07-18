18.07.2018 | 17:25

У любителей «тихой охоты» долгожданный праздник - грибы пошли. После длительной суши и 30-градусных температур хватило пары по-настоящему сильных дождей, и вот уже в пензенских лесах стали появляться белые, подберезовики, подосиновики, лисички.

Несмотря на то что летний сезон сбора даров леса только стартовал, на рынках в подавляющем большинстве боровики и коровяки. Вольготно выгнув свои упругие шляпки, они в основном представляют на прилавках царство уникальных белковых организмов. А вот где такая красота выросла, в каких районах, грибники традиционно не открывают.

«Мне привезли на продажу, я не собираю», - пояснил один из них.

Что же касается цен, по которым грибники готовы реализовать собранное, то они зависят от вида лесных даров и их количества. К примеру, за литровое пластиковое ведерко лисичек просят 200 рублей. Пятилитровое белых стоит 600. А кучка из 4-5 штук (на суп) - 100 рублей.