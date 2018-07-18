Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 июл 2018|02:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+18oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

Общество | Пензенцев призвали обязательно обращаться к врачу после укуса клеща

18.07.2018|15:43
Печать

Еще одной жертве клеща поставили диагноз «боррелиоз». Инфекцию выявили у пятилетнего жителя Заречного.

С момента укуса паразита до проявления заболевания обычно проходит от нескольких дней до двух-трех недель. Характерные симптомы - мышечные боли, повышение температуры, также появляется покраснение на коже в виде кольца, чаще всего в месте контакта с кровососущим.

Врач-инфекционист областного центра специализированных видов медицинской помощи Елена Конченкова не перестает напоминать пациентам о том, что вакцины от клещевого боррелиоза нет. Тем, кто снял с себя паразита, следует не рисковать своим здоровьем, а обращаться к медикам.

«При укусе клеща желательно в первые пять дней назначить антибиотики. Их назначает врач-инфекционист, и это является на 80-85% гарантией того, что человек не заболеет», - пояснила она.

С апреля жители области начали приносить снятых с себя клещей на лабораторный анализ. Таких, по данным специалистов Роспотребнадзора, было проверено больше 650, в 87 из них обнаружены возбудители опасного заболевания.

«Поражает нервную систему, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему. Шутить с этим не стоит», - подчеркнула пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Отправляясь на природу, жители должны помнить о мерах предосторожности, а после походов и отдыха тщательно проверить, не принесли ли на себе лесных гостей домой.

0
0
0
0
Гость|19.07.2018 01:21|

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://tabakinfo.blogspot.com Не прикладывая никаких волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!