18.07.2018 | 15:43

Еще одной жертве клеща поставили диагноз «боррелиоз». Инфекцию выявили у пятилетнего жителя Заречного.

С момента укуса паразита до проявления заболевания обычно проходит от нескольких дней до двух-трех недель. Характерные симптомы - мышечные боли, повышение температуры, также появляется покраснение на коже в виде кольца, чаще всего в месте контакта с кровососущим.

Врач-инфекционист областного центра специализированных видов медицинской помощи Елена Конченкова не перестает напоминать пациентам о том, что вакцины от клещевого боррелиоза нет. Тем, кто снял с себя паразита, следует не рисковать своим здоровьем, а обращаться к медикам.

«При укусе клеща желательно в первые пять дней назначить антибиотики. Их назначает врач-инфекционист, и это является на 80-85% гарантией того, что человек не заболеет», - пояснила она.

С апреля жители области начали приносить снятых с себя клещей на лабораторный анализ. Таких, по данным специалистов Роспотребнадзора, было проверено больше 650, в 87 из них обнаружены возбудители опасного заболевания.

«Поражает нервную систему, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему. Шутить с этим не стоит», - подчеркнула пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Отправляясь на природу, жители должны помнить о мерах предосторожности, а после походов и отдыха тщательно проверить, не принесли ли на себе лесных гостей домой.