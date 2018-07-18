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Общество | Хозяйку салона красоты на улице Бакунина оштрафовали на 3 000 рублей

18.07.2018|14:43
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Индивидуальную предпринимательницу, открывшую салон красоты на улице Бакунина, привлекли к административной ответственности.

В конце мая организация приступила к оказанию парикмахерских услуг, не представив уведомления о начале ведения деятельности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти после государственной регистрации и постановки на учет в налоговой.

Тем самым женщина нарушила федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля.

Первомайский районный суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Гость|18.07.2018 15:20|

Бред

Гость|18.07.2018 15:25|

Доим, Доим. Молодцы.

Гость|18.07.2018 15:45|

Новость достойная НТВ!!! Ужас просто. Наконец то наказали негодяйку

Гость|18.07.2018 16:11|

ДА..... Вот это новость....

Гость|18.07.2018 16:42|

При открытии ИП в налоговой должны объяснить, что дальше ден с бумажками, как вести отчетность т тд, но ничего этого нет, а может специально, чтоб потом штрафовать!

Гость|18.07.2018 20:13|

Нашли кого наказать безобразники

Гость|18.07.2018 20:17|

Купался в неположенном месте. Брысь из лагеря.

Гость|18.07.2018 20:55|

penzainform.ru писал(a):

женщина нарушила федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
То есть она нарушила свои собственные права и ее за это оштрафовали?

Имя: Гость
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