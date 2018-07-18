18.07.2018 | 14:43

Индивидуальную предпринимательницу, открывшую салон красоты на улице Бакунина, привлекли к административной ответственности.

В конце мая организация приступила к оказанию парикмахерских услуг, не представив уведомления о начале ведения деятельности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти после государственной регистрации и постановки на учет в налоговой.

Тем самым женщина нарушила федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля.

Первомайский районный суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.