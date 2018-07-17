17.07.2018 | 15:23

В Заречном у пятилетнего ребенка после укуса клеща диагностировали боррелиоз. Это инфекционное заболевание, переносчиком которого являются членистоногие.

С апреля жертвами клещей стали 150 жителей закрытого города. Более 40% из них были атакованы членистоногими в лесу за пределами ЗАТО, сообщается на портале «Заречье сегодня».

Всего в Пензенской области с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения обратились 1 171 пострадавший (из них 324 - дети до 14 лет). В отношении всех приняты стандартные меры профилактики.

На зараженность были лабораторно исследованы 659 клещей, снятых с людей, в 87 (13,2%) из них обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза.