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Общество | В Заречном у пятилетнего ребенка обнаружили боррелиоз

17.07.2018|15:23
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В Заречном у пятилетнего ребенка после укуса клеща диагностировали боррелиоз. Это инфекционное заболевание, переносчиком которого являются членистоногие.

С апреля жертвами клещей стали 150 жителей закрытого города. Более 40% из них были атакованы членистоногими в лесу за пределами ЗАТО, сообщается на портале «Заречье сегодня».

Всего в Пензенской области с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения обратились 1 171 пострадавший (из них 324 - дети до 14 лет). В отношении всех приняты стандартные меры профилактики.

На зараженность были лабораторно исследованы 659 клещей, снятых с людей, в 87 (13,2%) из них обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза.

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Гость|17.07.2018 15:43|

подлечат антибиотиками. Редко когда серьезные осложнения бывают

Гость|17.07.2018 16:08|

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ И. БЕЛОЗЕРЦЕВУ! Минздрав Пензы отстранился от данной проблемы. Нет инструктажа в СМИ для населения,куда обращаться при укусах клещей,что бы сдать бесплатно анализы. На платные многие элементарно не имеют средств. С ранней весны идёт только констатация фактов,а проблема не решается.

Гость|17.07.2018 16:30|

Гость писал(a):

подлечат антибиотиками. Редко когда серьезные осложнения бывают
Кроме, осложнений от антибиотиков, которыми лечить будут....

Имя: Гость
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