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Общество | В Пензе в пришкольном лагере провели «День без опасности»

17.07.2018|16:13
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Акция «День без опасности» в 76-й школе началась с массового флешмоба. Отдыхающим в лагере мальчишкам и девчонкам напомнили, как следует вести себя в чрезвычайных ситуациях и чего не нужно делать, чтобы самим случайно не создать опасный для жизни момент.

«У нас будет интерактивная игра. Дети будут закреплять, повторять, а может, даже узнавать что-то новое о правилах безопасности», - отметила начальник пришкольного лагеря Галина Савельева.

После утренних танцев на улице ребята отправились по тематическим площадкам. В одном из кабинетов детям рассказали, как обезопасить себя от несчастных случаев на водоемах. В соседнем речь шла о предметах.

Также дети узнали много полезного о правилах поведения на дороге и в случае возникновения огня.

«Надо сначала выяснить, откуда идет пожар, позвонить 01, повязать мокрую тряпку на нос, взять одеяло, фонарик и пойти по лестнице», - рассказала юная пензячка Арина Венцлер.

Акции, направленные на профилактику детского травматизма, будут проводить в пришкольном лагере регулярно.

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Гость|18.07.2018 13:12|

Может правильно писать -"день безопасности"?

Имя: Гость
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