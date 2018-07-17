17.07.2018 | 16:07

14 июля в районе пансионата «Березовая роща» на базе водных видов спорта «Березка» прошла городская акция «Переплыви Сурское водохранилище». Организатором мероприятия выступили БФ «Караван добрых дел» и Федерация триатлона Пензенской области. Преодолеть дистанцию в 3 200 метров отважились 62 человека.

Для участников заплыва стартовый взнос составил 500 рублей. Все собранные средства, 33 500 рублей, пойдут на оплату хромосомного анализа Толи Рудаева. Мальчик – круглый сирота. Его, а также его брата и младшую сестру воспитывает бабушка.

Пока пловцы преодолевали дистанцию, болельщикам на берегу не давали скучать ведущие мероприятия. Дети и их родители участвовали в развлекательной программе, строили песочные фигуры и отдыхали на шезлонгах.

Многие после финиша тут же подкреплялись водой «Ключ здоровья», которая славится своими вкусовыми и целебными свойствами. Все участники заплыва, преодолев дистанцию, сумели стать настоящими героями. Они получили заряд положительных эмоций, а от «Каравана добрых дел» - сертификат и майку с логотипом «Я сделал это!».

«Спасибо всем организаторам за проведение спортивного праздника «Переплыви Cурское водохранилище». Благотворительность наполнила праздник особым смыслом, а безопасность и организация - просто супер! Удачи и успехов всем вашим начинаниям!» – поделился впечатлениями участник заплыва Сергей Чекмарев.

«Организация и атмосфера - на космическом уровне! Всем спасибо за позитив!» – обратился к организаторам Алексей Теслик.

«Огромное спасибо за праздник! Очень комфортно! Всем плыть!» - призвал парапловец Александр Кошкин.

После церемонии награждения и общей фотографии на память все отправились на праздничный обед. Гостей и участников восхитили ароматная уха и вкусные пироги, приготовленные работниками производства «Караван».

Фонд выражает благодарность главному судье заплыва Владимиру Первухину и сотрудникам Пензенского пожарно-спасательного центра во главе с Сергеем Акуловым, а также представителям ГИМС при региональном ГУ МЧС России. Под руководством начальника управления Сергея Козлова сразу 16 судов, не считая медицинской бригады, наличие которой является обязательным условием проведения соревнований, обеспечивали безопасность спортсменов.