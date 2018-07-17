17.07.2018 | 17:16

Сотрудники Росгвардии возвратились из Мордовии, где они несли службу во время чемпионата мира по футболу. В соседнем Саранске, как известно, проходили четыре матча мундиаля.

«Грубых нарушений со стороны болельщиков выявлено не было. Сотрудники подразделения ОМОН профессионально справились со своей задачей, нареканий на выполнение ими служебных обязанностей не поступало ни от граждан, ни от руководства», - доложил командир ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

«И очень приятно мне, когда в течение всего периода, общаясь с командирами, общаясь с руководителями округа, центрального аппарата, было сказано, что в ваш адрес замечаний нет, что личный состав правильно понимает поставленные задачи и данные задачи выполняет только с хорошей оценкой. Очень приятно. Ребята, спасибо вам за это!» - обратился к бойцам начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Уже в ближайшие дни после небольшого отдыха сотрудники Росгвардии приступят к несению службы в родном городе.