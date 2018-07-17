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Общество | Потерявшегося пенсионера нашли у пруда в Бессоновском районе

17.07.2018|15:51
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Почти неделю полицейские искали пожилого человека: 65-летний пенсионер вышел из дома в Пензе, чтобы погулять с собакой, и не вернулся. Родственники забили тревогу. Прочесывать окрестности взялись как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«В результате слаженной работы данный мужчина был найден на одном из прудов Бессоновского района. С его слов, мужчина находился на дачных массивах Бессоновского района и питался ягодами и овощами с этих дачных массивов», - рассказал оперативный дежурный ОМВД РФ по Бессоновскому району Сергей Персицков.

Как выяснилось, пенсионер попросту заблудился, и то, что на улице лето, буквально спасло ему жизнь. Родственники уже забрали дедушку домой.

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Гость|17.07.2018 20:14|

А собаку нашли?

Гость|17.07.2018 20:20|

65 лет у вас дедушка? Омайгад!

Гость|17.07.2018 21:12|

Гость писал(a):

65 лет у вас дедушка? Омайгад!
и нечего ерничать, у всех свои возрастные возможности, увидишь...

Гость|17.07.2018 21:43|

Язык был у "дедушки"?

Гость|17.07.2018 22:10|

Как до работы добраться и не заблудится с новой пенсионной реформой?

Гость|17.07.2018 22:18|

А белый лебедь на пруду качает павшую звезду.

Гость|17.07.2018 22:20|

А по новому закону это 65-летний бодрый, здоровый работающий мужчина, только что достигший пенсионного возраста.

Гость|17.07.2018 22:38|

Гость писал(a):

по новому закону это 65-летний бодрый, здоровый работающий мужчина, только что достигший пенсионного возраста.
Некоторые в этом возрасте третий раз женятся, детей рожают

Гость|17.07.2018 22:40|

Гость писал(a):

нечего ерничать, у всех свои возрастные возможности, увидишь..
"ерничать"??? читать научитесь! Ерничают журналюги, называя человека, недавно вышедшего на пенсию, дедушкой. В Америке и Европе в этом возрасте пенсионеры на Багамы ездят резвиться.

Гость|17.07.2018 22:50|

По новому пенсионному закону это не дедушка,а молодой человек.

Гость|17.07.2018 22:51|

А у старичка то чайник здорово видать свистит.

Гость|17.07.2018 22:59|

Да можно сказать дырявый по полной

Гость|17.07.2018 23:32|

Скоро этот возраст омолодят и не буду искать таких, скажут на работе задержался.

Гость|18.07.2018 00:00|

Да и не только у сторичка. У собаки то же раз дорогу домой найти нев смогла. Хорошо что хозяина не, бросила.

Гость|18.07.2018 08:04|

Старичка? У нас на работе шеф в 65 четвертый раз развелся, ищет 5 жену, рулит коллективом в 200 лбов, строит своими руками дачу, носится везде как в ужаленный. Я чет хз, какой это старичок. Хотя люди, конечно, разные. Может и в 40 лет кубанка набекрень съехать.

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