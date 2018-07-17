17.07.2018 | 15:51

Почти неделю полицейские искали пожилого человека: 65-летний пенсионер вышел из дома в Пензе, чтобы погулять с собакой, и не вернулся. Родственники забили тревогу. Прочесывать окрестности взялись как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«В результате слаженной работы данный мужчина был найден на одном из прудов Бессоновского района. С его слов, мужчина находился на дачных массивах Бессоновского района и питался ягодами и овощами с этих дачных массивов», - рассказал оперативный дежурный ОМВД РФ по Бессоновскому району Сергей Персицков.

Как выяснилось, пенсионер попросту заблудился, и то, что на улице лето, буквально спасло ему жизнь. Родственники уже забрали дедушку домой.