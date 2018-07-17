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Общество | Пензенцы смогут высказаться о проекте пенсионной реформы

17.07.2018|15:28
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При Общественной палате Пензенской области начал работу кол-центр по изучению мнений жителей региона по поводу изменений параметров пенсионной системы.

«По законопроекту у нас поступают звонки, на них мы отвечаем, предоставляем гражданам всю интересующую их информацию по законопроекту, собираем их мнения, предложения. Все звонки фиксируются, сводятся в общую таблицу для последующей обработки», - рассказала ведущий специалист-эксперт отдела регионального отделения ПФР Ирина Воронцова.

Также любой желающий может прийти в общественную палату и лично побеседовать со специалистом, высказать ему свои предложения. За два дня работы горячей линии на нее обратились уже более 60 человек.

«Одна женщина осталась без работы и не может найти ее в силу состояния здоровья. Ей еще год работать, но она говорит, что у нее нет сил даже на этот год», - привела пример член Общественной палаты Пензенской области Любовь Демина.

Горячая линия Общественной палаты Пензенской области (ее телефон 45-48-81) будет работать как минимум в течение месяца.

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Гость|17.07.2018 18:34|

Власть организовывает сиё мероприятие просто что бы народ выпустил пар и не накапливал его до критического уровня!

Гость|17.07.2018 18:48|

Надо на площадь выходить, а не по этим дурацким телефонам звонить.

Гость|17.07.2018 18:53|

penzainform.ru писал(a):

поступают звонки, на них мы отвечаем, предоставляем гражданам всю интересующую их информацию по законопроекту, собираем их мнения, предложения. Все звонки фиксируются, сводятся в общую таблицу для последующей обработки
Обработают, даже не сомневайтесь - "Усё будет, как надо".

Гость|17.07.2018 18:54|

Да, все 500тыс. и стар и мал . Руки прочь от нашего возраста, медведьев работай сам до 65, и то только ложкой.

Гость|17.07.2018 18:54|

Гость писал(a):

28 июля
Уже будет поздно, всё примут 17 числа. А после драки, как говорится...

Гость|17.07.2018 18:56|

Осенью примут...

Гость|17.07.2018 18:58|

Пенсионную реформу " одобряем " . Будьте вы прокляты - Путин и Медведев !

Гость|17.07.2018 19:01|

Куда выходить в Пензе 28го? Где определено место проведения акции протеста? Все СМИ молчат. Продажные.

Гость|17.07.2018 19:02|

Импичмент не плохо бы ему забабахать, сидит на шее штиблеты свесил. Не сдержал слово, давай, давай проваливай.

Гость|17.07.2018 19:08|

Гость писал(a):

Импичмент не плохо бы ему забабахать, сидит на шее штиблеты свесил. Не сдержал слово, давай, давай проваливай.
Он Трампа уделал , теперь ходит гоголем .

Гость|17.07.2018 19:10|

Гоголь–могуль ходить умеешь? ходи отсюда.

Гость|17.07.2018 19:18|

Какие они наглецы, свет ещё таких не видел, что хотят то и творят. Страх и стыд потеряли.

Гость|17.07.2018 19:20|

penzainform.ru писал(a):

кол-центр
Колл-центр. Журналисты как всегда блещут.

Этот колл-центр за бюджетные деньги, зачем? Все уже решено, лучше бы перечислили их в пенсионный фонд.

Гость|17.07.2018 19:26|

Пензенская обдасть одобрила пенсионную реформу — такая информация уже была, а теперь покажут , что простой люб такое решение приняли.

Гость|17.07.2018 19:32|

Засуньте эту общественную палату куда подальше! Точно также, как и ОНФ, эта организация ничего абсолютно не решает. Только болтология в приоритете! Видимость народного участия в обсуждении проблемы. А дело уже сделано!

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Имя: Гость
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