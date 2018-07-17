17.07.2018 | 15:28

При Общественной палате Пензенской области начал работу кол-центр по изучению мнений жителей региона по поводу изменений параметров пенсионной системы.

«По законопроекту у нас поступают звонки, на них мы отвечаем, предоставляем гражданам всю интересующую их информацию по законопроекту, собираем их мнения, предложения. Все звонки фиксируются, сводятся в общую таблицу для последующей обработки», - рассказала ведущий специалист-эксперт отдела регионального отделения ПФР Ирина Воронцова.

Также любой желающий может прийти в общественную палату и лично побеседовать со специалистом, высказать ему свои предложения. За два дня работы горячей линии на нее обратились уже более 60 человек.

«Одна женщина осталась без работы и не может найти ее в силу состояния здоровья. Ей еще год работать, но она говорит, что у нее нет сил даже на этот год», - привела пример член Общественной палаты Пензенской области Любовь Демина.

Горячая линия Общественной палаты Пензенской области (ее телефон 45-48-81) будет работать как минимум в течение месяца.