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Общество | Иоанн Кочетовский причислен к лику святых Пензенской митрополии

17.07.2018|16:23
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Сурский край обрел еще одного своего небесного покровителя. Решением Священного синода Русской православной церкви, заседания которого проходят в Екатеринбурге, подвижник благочестия Иоанн Кочетовский причислен к лику местночтимых святых Пензенской митрополии.

Более 20 лет Иван Поташев, прозванный в народе Иванушкой, жил, как настоящий юродивый, в абсолютной нищете, часто в лесу, ел то, что ему подавали, носил на груди большой железный крест, а в руке тяжелую металлическую палку. Блаженный после своей смерти в 1886 году и по сей день считался неофициальным заступником пред Богом за всех, кто обращался к нему за помощью.

«В течение всего этого времени мы прибегаем к его могиле и молим его о том, чтобы он сохранил сию весь, грады наши и нашу страну, защитил и укрепил их», - обратился к верующим митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Если к нему сейчас, до сих пор, через полтора столетия, приходят и тянутся, значит, он помогает людям, помогает утешиться, помогает жить», - высказался заместитель атамана пензенского отдела по взаимодействию с РПЦ Владимир Садилин.

Могила Иоанна находится в селе Кочетовка рядом с церковью Архангела Михаила. Это место паломничества тысяч верующих со всей России.

Несмотря на творимые блаженным чудеса, документы для канонизации пришлось собирать очень долго: требовалось большое количество подтвержденных фактов исцеления больных. Жители села могут перечислить множество. Одна из историй - о выздоровлении умиравшего новорожденного, которого родители приложили к могилке Иванушки.

«Помолились они и ушли домой, а ночью совершилось чудо: младенец громко закричал и сразу же попросил грудь у матери», - рассказала жительница села Валентина Стеклянникова.

Согласно постановлению Священного синода, 25 июня, когда скончался блаженный, будет значиться днем памяти Иоанна Кочетовского, его останки в случае их обретения - считаться святыми мощами. Также теперь можно писать ему иконы для поклонения.

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Гость|17.07.2018 18:44|

В каком районе Кочетовка?

Гость|17.07.2018 19:00|

Теперь деньга попрёт на новых иконах. Только успевай исцеляться.

Гость|17.07.2018 19:12|

А когда мощи его завезут для поцелуев ?

Гость|17.07.2018 19:12|

вчера в Москве бога кузю осудили.

Гость|17.07.2018 19:48|

Попов пригласи на митинг! Нормальные люди работают и митинговать некогда.

Гость|17.07.2018 20:14|

penzainform.ru писал(a):

его останки в случае их обретения - считаться святыми мощами
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Они отрублены при смерти или при жизни были?Так для справки под какую статью УК РФ подпадает сие деяние?

Гость|17.07.2018 20:30|

Одурманивание беднеющего населения страны продолжается. Нет денег на лекарства??? Вот вам Чудо и не дорого.

Гость|17.07.2018 22:19|

кому молиться как не полуд... эээ.. юродивому. гениально!

Гость|17.07.2018 23:06|

что-то поперло оптом причислять.

Мощи закончились?

Гость|17.07.2018 23:28|

Земляк посодействовать дожить до пенсии ядерному электорату, которому аж восемь лет добавили.

Гость|18.07.2018 06:04|

penzainform.ru писал(a):

жил, как настоящий юродивый, в абсолютной нищете, часто в лесу, ел то, что ему подавали,
Так и нам уготовано жити.

Гость|18.07.2018 06:13|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Вопрос:"А попы оплатили в кассу этого частного СМИ ,из своего личного кармана,за эти многочисленные ролики?Или мракобесие несут за счёт народного бюджета?"

Гость|18.07.2018 06:13|

Земляк посодействовать дожить до пенсии ядерному электорату, которому аж восемь лет добавили.

таки, он как раз и пример и образец - быть бомжом неприхотливым. и нищим духом юродивым

Гость|18.07.2018 06:51|

Так где его мощи, хочу преклониться?

Гость|18.07.2018 07:12|

Женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, разрешили не хранить девственность. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана.

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