17.07.2018 | 16:23

Сурский край обрел еще одного своего небесного покровителя. Решением Священного синода Русской православной церкви, заседания которого проходят в Екатеринбурге, подвижник благочестия Иоанн Кочетовский причислен к лику местночтимых святых Пензенской митрополии.

Более 20 лет Иван Поташев, прозванный в народе Иванушкой, жил, как настоящий юродивый, в абсолютной нищете, часто в лесу, ел то, что ему подавали, носил на груди большой железный крест, а в руке тяжелую металлическую палку. Блаженный после своей смерти в 1886 году и по сей день считался неофициальным заступником пред Богом за всех, кто обращался к нему за помощью.

«В течение всего этого времени мы прибегаем к его могиле и молим его о том, чтобы он сохранил сию весь, грады наши и нашу страну, защитил и укрепил их», - обратился к верующим митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Если к нему сейчас, до сих пор, через полтора столетия, приходят и тянутся, значит, он помогает людям, помогает утешиться, помогает жить», - высказался заместитель атамана пензенского отдела по взаимодействию с РПЦ Владимир Садилин.

Могила Иоанна находится в селе Кочетовка рядом с церковью Архангела Михаила. Это место паломничества тысяч верующих со всей России.

Несмотря на творимые блаженным чудеса, документы для канонизации пришлось собирать очень долго: требовалось большое количество подтвержденных фактов исцеления больных. Жители села могут перечислить множество. Одна из историй - о выздоровлении умиравшего новорожденного, которого родители приложили к могилке Иванушки.

«Помолились они и ушли домой, а ночью совершилось чудо: младенец громко закричал и сразу же попросил грудь у матери», - рассказала жительница села Валентина Стеклянникова.

Согласно постановлению Священного синода, 25 июня, когда скончался блаженный, будет значиться днем памяти Иоанна Кочетовского, его останки в случае их обретения - считаться святыми мощами. Также теперь можно писать ему иконы для поклонения.