17.07.2018 | 16:43

Около сотни жителей и гостей Пензенской области стали участниками регионального фестиваля по ловле мирной рыбы. Праздник для любителей активного отдыха состоялся на одном из прудов Каменского района. Главной задачей каждого претендента на призовое место было за четыре часа постараться поймать как можно больше карпа, белого амура и плотвы. Эти обитатели вод преобладали в уловах.

Несмотря на жаркую погоду, клев оказался неплохим, и многие достигли высоких результатов. Как показало контрольное взвешивание, садки самых опытных рыболовов весили под десяток килограммов, а победитель выловил почти 11 кг карпа.

Чемпионом в итоге стал Вячеслав Щелков. Кстати, он смог взять и крупную особь, которая потянула на 3 кг.

«Была поклевка, подсек, смотрю - крупный карп. С полчаса я возился с ним, боролся и все равно вытащил. Победа за нами!» - поделился он.

Фестиваль включал в себя не только соревнования по рыбной ловле, но и многочисленные конкурсы, викторины, спортивные состязания, за победу в которых также полагались призы.

Рыболовно-спортивный праздник проходил в течение двух дней.