19.05.2018 | 09:59

Детеныши кошачьих лемуров, появившиеся на свет 7 апреля в Пензенском зоопарке, переселились в уличный вольер.

Как пояснили в учреждении, Кош и Лем уже достаточно взрослые, чтобы осваивать новые территории.

Двойняшки вместе с родителями наслаждаются свежим воздухом и теплой погодой, изучая мир и знакомясь с гостями зоопарка.

Имена детенышей означают название этого вида приматов - «кошачий лемур». Такой вариант придумал победитель голосования среди посетителей зоосада, которым предлагали выбрать клички для животных.