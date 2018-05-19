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Общество | В Пензенском зоопарке кошачьи лемуры Кош и Лем переехали в уличный вольер

19.05.2018|09:59
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Детеныши кошачьих лемуров, появившиеся на свет 7 апреля в Пензенском зоопарке, переселились в уличный вольер.

Как пояснили в учреждении, Кош и Лем уже достаточно взрослые, чтобы осваивать новые территории.

Двойняшки вместе с родителями наслаждаются свежим воздухом и теплой погодой, изучая мир и знакомясь с гостями зоопарка.

Имена детенышей означают название этого вида приматов - «кошачий лемур». Такой вариант придумал победитель голосования среди посетителей зоосада, которым предлагали выбрать клички для животных.

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Гость|19.05.2018 10:12|

мы рады за вас!!!

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