Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|13:18
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Общество | Юрий Ильин назвал причину затянувшегося ремонта мостов в Терновке

18.05.2018|12:29
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В пятницу, 18 мая, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин объяснил, с чем связана автомобильная пробка в микрорайоне Терновка, констатировав, что ремонт Бауманского путепровода и Терновского моста затянулся.

«В ходе мероприятий по контролю за качеством работ было выявлено, что выравнивающий слой на этих объектах не соответствует установленным требованиям, в связи с чем подрядчика обязали заново отфрезеровать покрытие и уложить выравнивающий слой», - заявил заммэра.

Он также уточнил, что в настоящее время в Пензе ремонтные работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» ведутся на 30 улицах из 87.

«Заявки по ремонту дорожных объектов для формирования перечня на 2019 год можно направлять напрямую в администрацию или оставлять на портале «Открытая Пенза», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|18.05.2018 13:04|

Чего он врет? Какой выравнивающий слой? Содрали асфальт и бросили на три недели, а люди пусть мучаются. Одна дорога в центр и то с проблемами.

Гость|18.05.2018 13:07|

И ведь не подпрыгивает. На самом деле на той половине, которая из центра в Терновку никакого выравнивающего слоя и не клали - срезали месяц назад и пропали.

Гость|18.05.2018 13:10|

Точно. Ильин и иже с ним перестаньте врать. Хватит людей за быдло держать!

Гость|18.05.2018 13:14|

Кого-то из Москвы ждут, похоже...

Гость|18.05.2018 13:17|

так пробка на полосе которая в центр, там с асфальтом все в порядке. Как всегда одно вранье, типа отчитался. А вот вечером в сторону Терновки там ужас, месяц не могут полотно положить.

Имя: Гость
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