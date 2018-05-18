18.05.2018 | 12:29

В пятницу, 18 мая, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин объяснил, с чем связана автомобильная пробка в микрорайоне Терновка, констатировав, что ремонт Бауманского путепровода и Терновского моста затянулся.

«В ходе мероприятий по контролю за качеством работ было выявлено, что выравнивающий слой на этих объектах не соответствует установленным требованиям, в связи с чем подрядчика обязали заново отфрезеровать покрытие и уложить выравнивающий слой», - заявил заммэра.

Он также уточнил, что в настоящее время в Пензе ремонтные работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» ведутся на 30 улицах из 87.

«Заявки по ремонту дорожных объектов для формирования перечня на 2019 год можно направлять напрямую в администрацию или оставлять на портале «Открытая Пенза», - уточнили в пресс-службе городской администрации.