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Общество | Виктор Кувайцев пресек самоуправство рабочих на Московской, 74

18.05.2018|11:53
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В пятницу, 18 мая, во время рабочего совещания на улице Московской мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на дом № 74, фасад которого сейчас реконструируется. Рядом с ним, на газоне, рабочие начали сооружать бетонное основание под скамейки.

«На вопрос, почему этот фундамент возводится на муниципальном газоне, прораб затруднился ответить», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, рабочие собирались спилить березу, растущую на земле, которая также принадлежит муниципалитету. Виктор Кувайцев запретил спиливать дерево и возводить фундамент.

Мэр вызвал на место представителя муниципального земельного контроля и директора МУП «Зеленое хозяйство» Вячеслава Голохвастова, а также своего заместителя Магомеда Агамагомедова.

«Он поручил им разобраться в ситуации и принять меры к устранению нарушений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|18.05.2018 12:09|

Так людям спасибо нужно сказать, заботятся. скамейки ставят за свой счет наверняка.А у нас как всегда, лишь бы кого наказать.

Гость|18.05.2018 12:15|

тов. Кувайцев обратите внимание на Экспериментальная 10 и 11, на каком основании общественную стоянку захватили кучка жуликов с личными автомобилями, установив на ней железные барьеры? Асфальтировали на бюджетные деньги, а не на ихние собственные.

Гость|18.05.2018 12:19|

На улицу выбрался посмотреть кого еще можно "обобрать", молодец, так держать, как в песне на слова Сталина: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим." Пусть все поростет травой, но чтоб что-то для людей сделать ну никак не можно. Опять же в придворных новостях отметился.

Гость|18.05.2018 12:20|

Прежде чем скамейки ставить бесплатные для людей. Надо согласовать, проект утвердить, у врачей разрешения взять, а вдруг неудобные позвоночник искривление будет, практолога разрешение пятой точкой же сидеть будут, на велосипеде проехать. Это Россия делаешь плохо, не делаешь тоже плохо.

Гость|18.05.2018 12:21|

penzainform.ru писал(a):

МУП «Зеленое хозяйство» Вячеслава Голохвастова, а также своего заместителя Магомеда Агамагомедова.
Денежки ., которые получены от владельца кафе придется вернуть?

Гость|18.05.2018 12:23|

Гость писал(a):

Денежки ., которые получены от владельца кафе придется вернуть?
кока получили за перенос Стелы Героям?

Гость|18.05.2018 12:25|

Задолбали вы ребята все на свой лад переделывать. Зачем мешать людям доброе дело делать?

Гость|18.05.2018 12:28|

Эта береза с верхушки на треть погибла, вот когда ветром ее вывернет на линию освещения вот тогда он же "вставит" за то, что не спилили, идиотство. Жрецы вон все вырезали вокруг "городского объекта №1" на Советской площади, но там он боится говорить, вдруг анафеме предадут.

Гость|18.05.2018 12:28|

Гость писал(a):

Так людям спасибо нужно сказать, заботятся. скамейки ставят за свой счет наверняка.А у нас как всегда, лишь бы кого наказать.
А ещё эти бизнесмены здоровую берёзу чуть под корень не пустили. Задержись мэр хотя бы на 10 минут и ещё минус одна берёза в центре Пензы. За это варварство спасибо этим бизнесменам сказать?

Гость|18.05.2018 12:31|

Гость писал(a):

Эта береза с верхушки на треть погибла,
Вы конечно провели лесопатологическую экспертизу? Или вы на глаз определяете состояние дерева и корней?

Гость|18.05.2018 12:32|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Так людям спасибо нужно сказать, заботятся. скамейки ставят за свой счет наверняка.А у нас как всегда, лишь бы кого наказать.
А ещё эти бизнесмены здоровую берёзу чуть под корень не пустили. Задержись мэр хотя бы на 10 минут и ещё минус одна берёза в центре Пензы. За это варварство спасибо этим бизнесменам сказать?
В ноги, в ноги ему иди кинься, отблагодари спасителя, видно же дерево гибнет, чтож, как в поговорке "деревья умирают стоя"

Гость|18.05.2018 12:35|

А уж эта рыжая ведьма-та ещё...............

Гость|18.05.2018 12:41|

penzainform.ru писал(a):

Виктор Кувайцев запретил спиливать дерево и возводить фундамент.
Какой оказывается отважный и бесстрашный у нас мер-теперь мы знаем это!!!

Гость|18.05.2018 12:45|

Гость писал(a):

видно же дерево гибнет
А вы такой герой эвтаназию берёзе решили устроить? Без обследования дерева?

Гость|18.05.2018 12:47|

В центре Пензы и так слишком много деревьев спилили. Главные дровосеки это бизнесмены и автомобилисты.

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Имя: Гость
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