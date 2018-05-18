В пятницу, 18 мая, во время рабочего совещания на улице Московской мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на дом № 74, фасад которого сейчас реконструируется. Рядом с ним, на газоне, рабочие начали сооружать бетонное основание под скамейки.
«На вопрос, почему этот фундамент возводится на муниципальном газоне, прораб затруднился ответить», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, рабочие собирались спилить березу, растущую на земле, которая также принадлежит муниципалитету. Виктор Кувайцев запретил спиливать дерево и возводить фундамент.
Мэр вызвал на место представителя муниципального земельного контроля и директора МУП «Зеленое хозяйство» Вячеслава Голохвастова, а также своего заместителя Магомеда Агамагомедова.
«Он поручил им разобраться в ситуации и принять меры к устранению нарушений», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Так людям спасибо нужно сказать, заботятся. скамейки ставят за свой счет наверняка.А у нас как всегда, лишь бы кого наказать.